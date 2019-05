Harf, yaprak, ses bir arada

Şiirden Dergisi, harfi yaprağı sesi içine toplayan bir hareketin üssü gibi. Kitap, şiir ödülü derken üretim alanına bir de uluslararası şiir festivali eklendi. Ürünlerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.



- Derginin öz sözü “Şiirden Dergisi Türk Şiirini Güncelliyor”. 52. sayısına ulaşırken nelere uç verdi? Bu amaçlar/sonuçlar için nelere dikkat ediyor?



Şiir eleştirisi ve şiir anlayışı konusunda sığlığı ve yöntemsizliği aşmak. Gerek şairlerin çıkardıkları, gerek kurumsal dergilerde editoryal tutarsızlık rahatsızlık vericiydi, veriyor. Eleştiri diye kitap tanıtımı yazılarını; kuramsal, açımlayıcı yazılar yerine aşılmış, geçerliğini kaybetmiş görüşleri bugün halen görüyoruz. Dergilerin bu açmazlardan kurtulması gerekiyor diye düşünüyorduk ve düşünüyoruz. Dergilerin bir anlayışları ve ölçütleri maalesef yok, ürün dergisi olmak aşılamadı. Çıkardığımız dergiyle örnek olacaktık ve olduk da. Eleştirdiğimiz, şiirde, imge avcılığı yapmak, İkinci Yeni taklidi anlamsız şiirleri çoğaltmak, sözüm ona kapalı bir şiir inşa etmek ardında koşmak yerine, kendi şiirini yazabilen şair sayısı daha da artıyor. Bu, ŞİİRDEN’in, Şiirden’de yazan ekibin başarısıdır. Bu bağlamda “Şiirden Türk Şiirini Güncelliyor”.



- Derginin üssü olduğunu söyleyebileceğimiz şiirden bir hareket alanınız var. Yayımladığınız kitapların yanına, şiir ödülü ve festival de eklendi. Harfi, yaprağı, sesi içine toplayan bu alan hakkında neler söylersiniz?



Şiirden Dergisi 2010’da yukarıdaki gerekçelerle yayımlandı. Sonra Şiirden Şiir Ödülü. Amaç şiirini hakkıyla inşa eden gençleri teşvik etmek. Şimdi buna Şiirİst “Şiirden Uluslararası İstanbul Şiir Festivali”ni ekledik. Amacımız şiirin her alanında etkin olarak hizmet vermek, gençlere dikkat çekmek. Güncel bir çeviri faaliyeti var. Yaşayan dünya şiiri Şiirden’de. İlgili, Şiirden’i okuyarak dünyada neler olup bittiğini görebilir. Eleştiri ve kuramda düzeyi yüksek tutarak şiire nasıl bakılması gerektiğini göstermeye çalışıyoruz. Her sayıda şiirin bir meselesini, meseleye hâkim olanların kaleminden tartışıyoruz. Her sayıda bir şairin şiirini masaya yatırıyoruz. Kuramsal tartışmaları anlaşılır kılmak için çaba sarf ediyoruz. Daha önce şiir hakkında kuramsal yazıların çevrilmesi ve şu yakın bir geçmişte sona erdirilen Sokak Yazıları örnektir.



- Genç şairlere özen gösterdiğiniz biliniyor, yayımladıklarınızı takip ettiğiniz de. Ürün gönderirken nelere özen göstersinler?



Biz gençlerin gönderdikleri ürüne dikkat ediyoruz. Onlardan Şiirden’in kendilerine uygun olup olmadığı bilinci ile davranmalarını isteriz. Mâni, koşma bile gönderenler var. Sonra şiir gönderenlerden bazı önemli dergilerde şiir yayımlayıp yayımlamadıklarının cevabını istedik. Bu ölçüt değil, sadece önlem... Zamanla böyleleri azaldı. Bugün yüzde onlarda. Gelen şiir dosyalarını titizlikle inceliyoruz. Yayımlanabilecekleri yayımladık, bazılarına önerilerimiz oldu. Şiir üstüne inceleme, deneme, eleştiri ve teorik yazı ise hiç gelmedi, çeviri dosyaları ise binde üçü geçmedi.



