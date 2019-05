Türk sineması Chicago'da

Chicago’nun ünlü sinema merkezlerinden Gene Siskel Film Center’da başlayan ve bir ay sürecek etkinlik kapsamında, “Babam ve Oğlum”, “Buğday”, “Kalandar Soğuğu” ve “Çiçero” adlı yapıtlar sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ABD’de ilk kez gösterilecek “Türk İşi Dondurma” ve “Çiçero” filmlerinin her ikisini de izleyenler arasında yapılacak çekilişte 2 kişiye Türk Havayollarından (THY) Chicago çıkışlı, gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilecek.

Gösterim öncesi izleyicilere hitap eden Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar “Bu akşamdan itibaren Chicago’daki sinemaseverler bir ay boyunca Türk sinemasının yeni ve en yeni örneklerini Gene Siskel Film Center’da izleme fırsatı bulacaklar. Chicago Türk Film Günleri’nin ana teması bu nedenle ‘Türkiye’den Yeni ve Daha da Yeni Hikâyeler’ (New and Newer Tales From Turkey) şeklinde belirlendi. Bu akşam ABD’de ilk kez gösterilecek olan Türk İşi Dondurma filmiyle başlıyoruz. Filmin tekrarı bu akşam 20.00’de başlayacak ve her hafta bir film iki gösterimle izleyicilere sunulacak.”

Etkinlik, 12-14 Mayıs’ta “Buğday”, 18-23 Mayıs’ta “Kalandar Soğuğu”, 25-28 Mayıs’ta Türk sinemasının efsane filmlerinden “Babam ve Oğlum” ile devam edecek. Chicago Türk Film Günleri 1-4 Haziran tarihleri arasında yine ABD’de ilk defa gösterilecek olan “Çiçero” filmiyle son bulacak.