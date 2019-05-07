Starbucks'tan Game of Thrones’a yanıt: Daenerys'in ejderha içeceği sipariş etmemesine şaşırdık

Fenomen dizinin yayımcısı HBO kanalından yapılan açıklamada, bardağın ‘yanlışlıkla’ sahnede görüldüğünü kabul etti.

Olayın reklam amaçlı olduğuna dair yorumlara son veren HBO kanalının sözcüsü, bardakta set çalışanlarından birine ait bir latte olduğunu söyledi.

“Sahnede görülen latte hataydı” diyen sözcü, kendilerini de tiye alarak, “Daenerys zaten bitki çayı sipariş etmişti” ifadelerini kullandı.

Baş yapımcı Bernie Caulfield de olaya iyi tarafından baktı. WNYC radyosuna konuşan Caulfield, “Westeros, Starbucks şubesi olan ilk yer aslında biliyorsunuz” dedi.

Caulfield, “Eğer bu buldukları en kötü şeyse, iyi bir durumdayız demektir” ifadelerini kullandı.

Dizinin final sezonunun, Türkiye saatleriyle Pazartesi sabaha karşı yayınlanan dördüncü bölümünde Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve zinciri Starbucks’ın bardağı vardı.

Masanın üzerinde ve Daenerys Targaryen’in önünde duran Starbucks bardağı pek çok çekimde görülüyordu.

Bu durum Starbucks'ta da gündem yaratmıştı. Firma, 'Dragon Drink' (Ejderha İçeceği) adını verdiği ürününü hatırlatarak, "Daenerys'in ejderha içeceği sipariş etmemesine şaşırdık" diye şaka yapmıştı. (Sputnik)