Serginin başlığı May You Live in Interesting Times (İlginç Zamanlarda Yaşayasın) ilhamını Britanya parlamentosu üyelerinden Austen Chamberlain’in 1930’larda yaptığı bir konuşmada sarf ettiği ve bir “Çin bedduası” olarak bilinen fakat Çin kültüründe yer almayan sözlerden alıyor. Halil Altındere’nin Neverland başlıklı eseri bienalin 100 yılı aşan tarihindeki ulus temsili meselesini tartışmaya açmayı hedefliyor.