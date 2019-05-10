Erdem Eskimez: Hedefim şarkılarımı kitlelerin ağzından duymak

Erdem Eskimez, kimsesiz çocuklar için yaptığı çalışmalarla biliniyor. Kimsesiz çocuklar için İstanbul'da Geleceğe Işık ve Geçmişe Saygı Resitali’nde konser veren Eskimez ayrıca "Anahtar" isimli film müziğini de yapmıştı. Eskimez sorularımıza yanıt verdi:

- Klibiniz ve şarkılarınız 90'lı yılların ruhunu günümüze taşımış. 100'den fazla şarkı hazineniz olduğunu söylemiştiniz.. Bunları paylaşmayı düşünüyor musunuz ?

- Elbette düşünüyorum. Şarkılarımı paylaşmak için oluşturuyorum. Doğru zaman, doğru proje, doğru kişi ve kişileri beklemek, beni doğru adrese ve ulaşması gereken doğruluğa taşıyacağını düşündüğüm için emin adımlarla ilerlemeyi tercih ettim. Oluşturduğum parçalarımı benim yorumlamam dışında eserlerimin ruhunu yansıtacağına inandığım herhangi bir sanatçı dostum ile şarkılarımı paylaşmak beni çok mutlu eder. Artık zamanının geldiğine inanıyorum ve paylaşıma açığım.

- Kendinize nasıl hedefler koyuyorsunuz?

- Öncelikle şarkılarımı kitlelerin ağzından duymak. Sevgi yolu ile şarkılarımın topluma ulaşması yegane hedefim. Sahnede olmak beni mutlu eden bir alan ama ruhum bestelerime, bestelerim topluma yansır. Bu sevgi bağı döner, dolaşır ve etrafa yayılır. Bu sebeple hedefim, ürettiklerimin bana yansıması için çalışmaktır.

- Kariyerinin başlarında biri olarak kalıcı olmak için sizce ne yapmak gerek?

- Üretmek, inanmak, çalışmak ve sabretmek gerek. Kalıcı olmanız ise sizde olanı yansıtarak beğenilmeniz, hitap edebilmeniz, sevmeniz ve sevilmeniz ile ilgili olduğuna inanmaktayım. Toplumla iletişimimi sanat yolu ile güçlü tutarak, bestelerimi toplumun içindeki sanatseverlerin beğenisine sunarak, onların hislerine tercüman olmayı hedefliyorum.

- Çocuklarla ve gençler tarafından sevildiğinizi biliyoruz. Sırrınız nedir ? Son olarak sanat toplum için midir yoksa sanat için mi?

- Sırrım sevmek. Koşulsuz ve bir beklenti olmaksızın sevmek. Çocuklar en hassas olduğum husustur. Bizim geleceğimiz onlar ve onlara bıraktığımız herşey iyilik sevgi ile bütünleşmiş olmalı. Sanat benim ruhumdan gelen bir olgu. Sanat, bende sanat için oluşur. Fakat paylaşıma açtığım anda sanat toplum için olur ve duygulara tercüman olduğunuz anda toplum dinamiğine etki edersiniz.