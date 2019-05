BAFTA yılın en iyi dizilerini açıkladı

Gecenin birden fazla ödüllü dizileri Phoebe Waller-Bridge’in yaratıcısı olduğu “Killing Eve” ve “Patrick Melrose” oldu. “Killing Eve” En İyi Dram Dizisi ödülünün yanı sıra, Jodie Comer ve Fiona Shaw’ın aldığı ödüllerle birlikte bu yılki BAFTA Televizyon Ödülleri’nden üç ödülle döndü. Geceden birden fazla ödülle ayrılan diğer yapıp ise “Patrick Melrose” oldu. Patrick Melrose En İyi Mini Dizi ödülünü kazanırken; dizinin başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne değer görüldü.

ÖDÜLLER

En İyi Dram Dizisi: Killing Eve

En İyi Mini Dizi: Patrick Melrose

En İyi Kadın Oyuncu: Jodie Comer – Killing Eve

En İyi Erkek Oyuncu: Benedict Cumberbatch – Patrick Melrose

Komedi Dalında En İyi Kadın Performansı: Jessica Hynes – There She Goes

Komedi Dalında En İyi Erkek Performansı: Steve Pemberton – Inside No.9

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ben Whishaw – A Very English Scandal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Fiona Shaw – Killing Eve

En İyi Kurgu Komedi: Sally4Ever

En İyi Tek Bölümlük Dram: Killed By My Debt

En İyi Uluslararası Dizi: Succession