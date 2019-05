En son 2015 yılında düzenlenen festival, tekrar Parkorman’da olacak

Bu yıl sahne alacak müzisyenler arasında Fransız müzik prodüktörü ve yönetmen Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin dans müziği projesi The Blaze’nin yanı sıra Olly Alexander, Michael Goldsworthy ve Emre Türkmen üçlüsünden oluşan, İngiltere çıkışlı electro-pop üçlüsü Years & Years dikkat çekiyor. 20 Temmuz’da başlayarak 21 Temmuz sabahına kadar devam edecek One Love Festival, Parkorman ve Volkswagen Arena olmak üzere 2 ayrı mekânda ve toplam 5 sahnede düzenlenecek. Festivalde bu yıl yer alacak gruplar ve sanatçılardan bir kısmı ise şu şekilde:



Londra çıkışlı Mercury Prize adayı, soul ve blues şarkı yazarı Michael Kiwanuka; Amsterdam çıkışlı afrobeat grubu Jungle by Night; rap müzisyeni Kamufle ise canlı orkestrası ve konuklarının eşlik edeceği “Kamufle & Brothers” projesi ile Parkorman Birlikte Güzel Sahnesi’nde olacak.



Ünlü isimler...



Festivalin diğer sahnesi Kendine Has Sahnesi’nde ise; ilk kez birlikte performans sergileyecek Türkçe hip-hop, trap ve urban müziğin önemli ismi Ezhel ve son albümleri Fırtınayt ile elektronik müziğe adım atan Büyük Ev Ablukada; indie pop ve elektro-pop tarzındaki albümleriyle tanınan Danimarkalı müzisyen, besteci, söz yazarı ve dansçı Oh Land; albümleriyle uluslararası başarı kazanan şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve işitsel-görsel kavramcı Gaye Su Akyol; İstanbul’un alternatif müzik sahnesinde yeni albümüyle yükselişte olan Gözyaşı Çetesi; İngiltere müzik sahnesinde dikkatleri hızla üstüne çeken müzisyen ve şarkı yazarı Skinny Pelembe ve yaptıkları müziği “ruh pop” olarak tanımlayan İstanbullu alternatif müzik grubu Ati ve Aşk Üçgeni yer alacak.



Parkorman’da programlaması Red Bull tarafından yapılan sahnede ise; Kerem Akdağ ve Ece Özel gibi uluslararası başarı sağlamış Türk DJ ve prodüktörlerin yanı sıra, Amsterdam müzik sahnesinin son yıllarda dikkat çeken yeteneklerinden biri olan DJ ve prodüktör Max Abysmal; Hollanda’daki dans festivali Dekmantel’in kurucusu olan DJ ikilisi Dekmantel Soundsystem; dans ve elektronik müziğin ünlü ismi Palms Trax bulunuyor. Parkorman’da yer alacak olan Audioban Music Embassy Sahnesi’nde ise Ikaru, Hedonutopia, Mind Shifter, In Hoodies ve Al’York müzikseverler ile buluşacak.