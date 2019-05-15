Dört yıldır Bakırköy Belediye Tiyatroları’na onlarca ödül, yurtiçi ve yurtdışında sayısız turne düzenleyerek başarılı bir dönem yaşatan Alican Yücesoy, “BBT’de, farklı görüşte, farklı açıdan bakıp, güzellikler zenginlikler yaşansın diye” açıklaması yaparak Genel Sanat Yönetmenliğini bırakma kararı aldı. Türkiye’nin 3. ödenekli tiyatrosu BBT yeni Genel Sanat Yönetmeni’ni dün yapılan oylama sonuçu seçti. 16 Haziran 2015 yılında ilk kez demokratik ortamda ve şartlarda yapılan seçimde, Alican Yücesoy ve Aytekin Özen olmak üzere iki aday çıkmış ve oyçokluğuyla Yücesoy seçilmişti. BBT tarihinde ilk kez Belediye Başkan’ı ataması olmadan seçim ile belirlenen Genel Sanat Yönetmeni bu yıl da seçim ile belirlenmiş oldu. Dün yine sanık kuruldu. BBT’nin kadrolu sanatçı ve teknik personeli oy birliğiyle tek aday olarak çıkan Turgay Kantürk’ü BBT’nin yeni Genel Sanat Yönetmeni olarak belirledi. Daha önce aldığımız bilgilere göre BBT sanatçıları Kantürk’ün Genel Sanat Yönetmeni olmasını istediklerini söylemişti ve bunun üzerine Kantürk’ün karşısına başka bir aday çıkmadı.



Konuyla ilgili konuştuğumuz Alican Yücesoy gazetemize yaptığı açıklamada, “4 yıllık görev sürecimin bugün sonuna geldim. Öncelikle bu süreçte desteğini esirgemeyen çalışma arkadaşlarıma ve gelişmemizi talepleri ile hızlandıran, takipçisi olan seyircimize çok teşekkür ederim. Görevi, tiyatromuzun aynı zamanda kurucularından da olan, benim de oyunlarında sıkça görev aldığım, bilgi ve birikimi ile BBT’yi bugün ulaştığı noktadan da öteye götüreceğine inandığım Turgay Kantürk’e devretmekten dolayı çok memnunum. Şimdi tam anlamı ile devir teslim için mazbatasının gelmesini bekliyorum... BBT’de kazandığımız ve yönetmeliğimize sahip çıkarak sürekliliğini koruduğumuz ‘seçim ile Genel Sanat Yönetmeni’ hakkımızın tüm sanat kurumlarında işler hale gelmesini umuyorum. 2023’e kadar sürdüreceği görevinde Genel Sanat Yönetmenimiz Turgay Kantürk’e başarılı sezonlar diliyorum” dedi.