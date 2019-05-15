Sait Faik Hikaye Armağanı Melisa Kesmez’in oldu

Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 65.’si, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Darüşşafaka Cemiyeti işbirliğiyle 14 Mayıs Salı günü düzenlenen törende Melisa Kesmez’e verildi.



Törenin açılış konuşmasını yapan İş Kültür Yayınlar Genel Müdürü Ahmet Salcan, 62 kitabın başvurduğu armağanı jürinin, “Nohut Oda” adlı kitabıyla Melisa Kesmez’e, “İnsan ilişkilerinin karmaşıklığını, sarıp sarmalayan sıcaklığını ve nefessiz bırakan boğuntusunu telaşsız, duru bir üslupla anlatmayı başarmıştır” gerekçesiyle verdiğini açıkladı.



Darüşşafa Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M.Tayfun Öktem ise, “Bu armağanı layık görülmüş her bir yazarın edebiyatımız için kilometre taşı olduğunu görmenin ve vasiyeti 1964’ten beri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Sait Faik Müzesi ve Hikâye Armağanı Darüşşafaka’nın bağışçılarına duyduğu vefanın simgesi, sürdürülebilirliliğin kanıtıdır” diyerek yazarı kutladı, jüriye ve Salcan’a teşekkür ederek Sait Faik’i minnetle, saygıyla andı.



65. Sait Faik Hikâye Armağanı Melisa Kesmez’e Doğan Hızlan tarafından verildi. Hızlan, “Daha büyük okur kitlesine ulaşmasını sağlayacak olan ödüllerin genç kuşağa verilmesini düşünüyorum. Onun için jüri başkanı olarak tabii mutluyum” diyerek Kesmez’i kutladı. Kesmez ise, “İsmimin, öykülerini okuyarak büyüdüğüm, yazı dünyasına hayran olduğum Sait Faik Abasıyanık ile aynı cümlede yan yana gelmiş olması, tek başına bu bile, müthiş bir mutluluk. Bir sürü şeye, en çok da insana olan inancımı yitirmekte olduğum, umudumu korumakta epey zorlandığım günlerde böyle bir ödül almak, benim için çok şey demek.



Beri yandan, dedikleri gibi “her şey çok güzel olacak” mı bilmiyorum, bu konuda hâlâ pek iyimser olduğumu söyleyemem ama okumaya, yazmaya, çalışmaya, üretmeye, iyi olanı yaymaya, savunmaya, kendimiz kalmaya, incelikten ödün vermeden direnmeye devam etmekten başka çaremizin olmadığını biliyorum” diyerek öykülerini böyle anlamlı bir ödüle layık gören, sayesinde gönendiği, umutlandığı jüriye çok teşekkür etti.



Törene aralarında jüri üyeleri Nursel Duruel, Murat Gülsoy, Metin Celâl’in de olduğu çok sayıda yazar, yayıncı, gazeteci ile Darüşşafakalılar ve Burgaz Adalılar katıldı.