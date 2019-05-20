Seçimin iptal olduğuna inanamadım! Kaygılıyım...

Türkiye’nin önde gelen müzik gruplarından Moğollar’ın kurucularından ve birçok filmin kült müziklerine imza atmış bir sanatçı Cahit Berkay... Sanatçı son olarak, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” adlı ödül gecesine ödül almak üzere davet edildiğini, ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olarak yaptığı “Her şey çok güzel olacak” paylaşımı yüzünden ödülünün 2 ay sonraki başka bir törende verileceğini öğrendiğini açıklamıştı. Berkay, bunun üzerine geceye iştirak etmemişti. Usta sanatçıyla bir araya gelerek son günlerde fikirlerini açıklayan sanatçıların başına gelenleri konuştuk. Berkay, olayın arka planını şöyle açıklıyor: “Anadolu’da bir laf vardır; ‘testebesiz’ derler... Testebesizlik resmen. Önce ‘20 kişilik jüri oybirliği ile bu ödülü sana verme kararı aldı’ diyeceksin, evime davetiyeyi göndereceksin, ‘Geliyor musun’ diye telefon açacaksın, sonra bunu yapacaksın. Ben ödül meraklısı bir insan değilim. Ben bu yaştayım, beni aptal yerine koydular. ‘Konuşma süreleri çok kısa, iki ay sonra bir tören yapacağız’ deyince lafını kestim zaten adamın, ‘Anladım ne demek istediğini, gelmiyorum’ dedim. Sonra düşündüm ki, ‘Cahit Berkay’ın ödülü burada ama kendisi gelemedi’ diyecekler. Onu engellemek için mesaj yayımladım. Aynı şeyi Parla Şenol’a da yapmışlar. Siz benim duruşumu bilmiyor musunuz? Cahit Berkay, ilk günden bu yana sağa sola bükülmemiştir, dimdik duruyor. Madem böyle olacaktı, bu adam sakıncalı deseydiniz."

“12 Mart, 12 Eylül yaşansa da yine bir yerde hep hukuk vardı. ‘Bir şey olursa ben mahkemeye gider hakkımı ararım’ derdik. Şimdi yine var da, bazı konularda yok. Mesela Yüksek Seçim Kurulu bu konuda kötü bir örnek. Hiç geçmişte böylesini yaşamadım.”

HER ŞEY GÜZEL OLACAK DEMENİN NE MAHSURU VAR?

Sanatçıların bir bir Ekrem İmamoğlu’na desteklerini açıklamalarının ardından AKP ve MHP’den peşpeşe açıklamalar yapılmış, “Sanatçı sanatıyla konuşur, dalkavukluk yapmaz”, hatta “Kariyerlerine zarar verir” denilmişti. Bu sözleri hatırlattığım Berkay, “Bu yaştan sonra kariyerim kötü olacaksa olsun yani, ben razıyım. Ama o kariyer bakkaldan alınan bir şey olmadığı için... Halkın gönlünde edinilen yeri nasıl sileceksin ki” diye konuştu. “Sanatçı dediğin düşünen insandır” diyen Berkay, “Kendince doğru ve yanlışı hesaplar, bu hesaplamalar da onun duruşunu belirler. Başarılı olmuş sanatçılar da örnek insanlardır. Birçok genç de o insanları kendine idol kabul eder. Sanki onun görünmeyen yolundan gidiyormuşçasına duruş sergiler. Bunu engelleyemezsiniz ki. Ben niye siyasetle ilgilenmeyecekmişim? Ben bu ülkede yaşamıyor muyum? Parti farkı gözetmeksizin, benim burada evimden başlayan bir menfaat silsilesi var. Şöyle ki benim, yakınlarımın, ülkemin menfaatine en uygun kimse ben muhtar olarak, belediye başkanı olarak, milletvekili, cumhurbaşkanı olarak onları seçerim” ifadelerini kullandı. Cahit Berkay sözlerine şöyle devam etti: “Ben halktan birisiyim. Elime megafon alıp sokaklarda şu partiye oy verin de demiyorum. Ama konusu ister istemez açılıyor. Ülkede her şey politik şu anda. Günler geçtikten sonra iptal edilen bir seçim var, sokakta herkes bunu konuşuyor. Ben niye konuşmayacağım? Güzel bir slogan çıktı, ‘Her şey güzel olacak’ diye. Bunu söylemenin ne mahsuru var ki?” Türkiye’de bunlar olurken dünyada sanatçıların seçim kampanyalarına katıldığını, hatta destekledikleri isimleri kamuoyuna duyurduklarını belirterek, “Ülkemizde niye sanatçılardan görüşlerini açıklamaması isteniyor” sorusunu yönelttiğimizde Berkay, “Çünkü bu insanlar halka malolmuş, geniş kitlelerin sevgisini kazanmış insanlar” yanıtını veriyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevmeyeceğim” açıklamasını örnek veren usta, “Sevsin, sevmesin. Ama Cem Yılmaz fikrini beyan etti diye böyle bir şeye maruz kalmasını ben hoş bulmadım. Neye kızıyorsunuz ki, kızmayın” diye konuştu.

UMUT YOLUNU BULUR

Berkay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali hakkındaki düşüncelerini ise şöyle açıkladı: “Ben iptal olduğunda inanamadım. Gerekçesi hâlâ yok, kaç gün geçti... Sadece İstanbul değil, bütün ülke için hoş bir şey değil. Hep böyle bir çifte standart var. Kaygılıyım.” Berkay, geçmişle bugünü karşılaştırmasını istediğimizde ise şu değerlendirmeyi yaptı: “12 Mart, 12 Eylül yaşansa da yine bir yerde hep hukuk vardı. ‘Bir şey olursa ben mahkemeye gider hakkımı ararım’ derdik. Şimdi yine var da, bazı konularda yok. Mesela Yüksek Seçim Kurulu bu konuda kötü bir örnek. Hiç geçmişte böylesini yaşamadım.” Usta sanatçı ayrıca, “Altını çizerek söylüyorum, sevgisiz bir toplum olduk. Toplumların çimentosu sevgidir. Sevgi olmazsa, karşıt görüşler çatışmaya başlar” diye konuştu. Son olarak Cahit Berkay, yaşanan tüm olumsuzluklara Moğollar’ın 10 yıl önce çıkan albümünün ismiyle karşılık verdi: “Umut Yolunu Bulur.”

DUYGULANDIRAN ODTÜ KONSERİ

"Olağanüstü bir enerji vardı orada. Ortak bir yürek vardı. Ortak bir sevgi, sevinç vardı. Bunların hepsi bir araya gelince ben de gözyaşlarımı tutamadım."

ODTÜ Rektörlüğü’nün iptal ettiği, ancak kamuoyu ve ODTÜ öğrencilerinin gösterdiği yoğun tepki sonrası düzenlenen şenliklerde Moğollar konser vermiş, bu konser esnasında Cahit Berkay da duygu dolu anlar yaşamıştı. O anları, şu sözlerle anlatıyor Berkay: “Olağanüstü bir enerji vardı orada. Ortak bir yürek vardı. Ortak bir sevgi, sevinç vardı. Bunların hepsi bir araya gelince ben de gözyaşlarımı tutamadım. Çünkü ‘Dinleyiverin Gari’ şarkısının nakarat bölümünde herhalde 20-25 bin kişi vardı orada, hepsi beraber zıplamaya başladılar. Ben alışığım çok büyük kalabalıklara müzik yapmaya ama bu saydıklarım o kadar üst üste geldi ki... ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda çok konser verdik. 80’li yıllarda verdik, Cem Karaca’yla verdik, Moğollar olarak 5-6 kere gittik. Rektörlüğün “Para yok” bahanesiyle şenlik yapılmayacak deyince, biz ve bizim gibi müzisyenlerin hepsi, ‘Biz geliriz, para da istemeyiz’ dedik. Bu anlamda müthiş bir ortam oluştu... Umut her halükarda var. Ben gençlerden hiçbir zaman umutsuzluk hissetmedim. Özellikle ODTÜ, zekası yüksek gençlerin girebildiği bir okul. Onlar o zekalarını sevgiyle de besliyorlar. Çetin Altan’ın bir sözü var, ‘Sana yönelik sevgiyi ıskalamayacaksın’ diye. Hepsi var olan bir sevgiyi ıskalamayan gençler. O anlamda umutsuz olmanın hiçbir alemi yok.

Cumhuriyet Pazar