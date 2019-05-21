Nirvana Sosyal Bilimler sitesi yayın hayatına başlıyor

Nirvana Sosyal Bilim Sitesi, politik yaklaşımlardan uzak, edebiyatı, sanatı ve bilimi kucaklayan ve referans alan bir oluşum olacak. Yapılan resmi açıklamaya göre site, bilim adamları ve sanatçıların eşgüdümünde yürütülecek.

Genel Yayın Yönetmeni ve imtiyaz sahibi Hasan Güneş Nirvana Sosyal Bilim Sitesi ile ilgili,

“Nirvana sosyal bilimler sitesi ekonomik kaygılarla değil, bilgi, sanat, edebiyatı önemseyen, üst değer olarak gören ve insanı ,sevgiyi ,dostluğu önceleyen bir anlayışla sanat ve bilimseverlere hitap etmektedir. Site bünyesindeki yazar, sanatçı ve entelektüellerle, künyesinde yer alan danışmanların işbirliğiyle genel yayın yönetmeni yaşadığı sürece yayın hayatına devam edecektir” açıklamasında bulundu.