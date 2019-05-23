Ezhel New York Times listesinde!

The New York Times tarafından bugün yayınlanan ”Tanımanız Gereken Avrupalı 15 Sanatçı” listesinde Türkiye’den ünlü rapçi Ezhel de yer aldı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden yükselen yıldızlara yer veren makale Ezhel için ise şu sözleri sarf etti:

“Geçtiğimiz yıl Ezhel ismini Türkiye dışında duyduysanız bunun ana sebeplerinden biri şarkılarında esrara özendiren sözlere yer verdiği gerekçesiyle hapse atılmasından kaynaklanıyor. Asıl adı Ömer Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, bir ay hapishanede tutulduktan sonra beraat etti, ancak yine de iki suçlamayla karşı karşıya kaldı. Ezhel, Türkiye’deki rap müzik hayranları ve otoriteler tarafından Türk hip-hop’ının yükselen yıldızı olarak tanımladı.

‘BEYAZ YAKALILAR, KAPALI KIZLAR, GENÇLER…’

Sanatçının biyografisini yazan müzik eleştirmeni Barış Akpolat, “Beyaz yakalılar, kapalı kızlar, gençler ve her kesimden insanı Ezhel konserlerinde şarkılarını söylerken bulabilmeniz mümkün” diyor. Akpolat, bazı politikacıların bu müziği sevmediğini ancak seçmenlerinin dinlediğini de ekledi.

Ezhel, başarısının ailesinden gelen müzik geçmişinden geldiğini belirtti. Annesi Türkçe, Arapça ve hatta Çince şarkı söyleyen bir devlet şarkıcısı olan Ezhel, bu çok kültürlüğünün dünya hakkında daha geniş bir perspektife sahip olmasında yardımcı olduğunu söyledi. (Gazete Duvar)