Vitrindeki Albümler

Tuncel Kurtiz, Sema Moritz, Dieter Moritz “Şeyh Bedreddin Destanı” (Kalan Müzik)

Yıl 1993, yer Berlin. Tuncel Kurtiz ile Sema burada tanışmış, iyi ahbap olmuşlardı. Bir akşam dost sofrasında çalıp, Nâzım Hikmet şiirleri okurken düşmüştü Sema’nın aklına: neden “Şeyh Bedreddin Destanı”nı sahnelemiyorlardı!

Memlekete döndüklerinde en uygun yeri, Yerebatan Sarnıcı’nı bulup, bir ay kış ayının zor koşullarında, burada üzerlerine damlayan suların altında provalar yapıp sahneye çıkmışlardı. Yakın vakitte de Kalan Müzik’ten Sema & Taksim albümü çıkmıştı. Şimdi akla düşen yeni soru şuydu: Neden bu eseri kaydetmiyorlardı!

İyi işin kokusunu kilometrelerce uzaktan alan Hasan Saltık, onları hemen stüdyoya soktu. Bir gün evvel de kayıtlar için kontrbasçı Martin Lillich’i çağırmışlardı, Berlin’den. Toplam üç günde bitirdiler işi, baştan aşağı hücum kayıt yapmışlardı. Ardından albümde çello çalan, düzenlemeleri yapan Dieter Moritz’in usta ellerinde kesilip, biçilip son hali verilmişti kayıtlara. Kapak yazısını yazıp, İngilizce çevirileri yapan M. Melih Güneş ise albüme müzisyenler kadar katkıda bulunmuştu.

1995 yılında CD olarak yayımlanan “günümüz için bir ayin” alt başlığını taşıyan bu muazzam albüm, şimdi 25. yıl anısına ikili plak olarak basıldı. Benzersiz bir kayıt ve gerçek bir kültür hazinesi...

The Kites “Sunset Vibes” (A.K. Müzik / Audioban)

Akdeniz plajlarını çağrıştıran kapak grafiğine ve ismine aldanmayın, The Kites’in “Sunset Vibes” adını taşıyan ilk çalışmasının ruh ikizi John Scofield’ın Medeski, Martin & Wood üçlüsüyle kaydettiği “A Go Go” albümü. Zira bu çalışma aydınlık, mutlu ve umutlu bir müzik olmasına karşın, bazı tansiyonu yüksek kısa pasajlar da içeriyor.

Gitar ve synthesizer çalan Ozan Erverdi ile vurmalı çalgılarda Tan Deliorman’dan oluşan bir caz-funk-rock fusion ikilisi The Kites. Aynı apartmanda doğup, küçük yaşlardan beri birlikte müzik yapan iki kafadarın bu projedeki sacayağı basçı Baran Ökmen.

2017 sonunda kurulan İstanbullu topluluk, birlikte büyüyen iki kişinin birbirini çok iyi tanıyor olmanın avantajını zekice değerlendiriyor. Tamamı kendi beste ve düzenlemelerinden oluşan altı parçayla, ilk çalışma için oldukça usta işi bir ürün veriyorlar.

Sıcak soundu, hararetli dinamik soloları, değişken, yumuşak ve eğlenceli temposuyla (dijital platformların dışında mavi renkli plak formatında da yayımlanan) “Sunset Vibes” albümü sizi iyi huylu sevecen insanların yaşadığı bir dünyaya davet ediyor.

Yerli sahnemizde örneği az bulunan türlerden birine meyleden bu topluluk, dar bir çevreyle sınırlı kalmamayı hak ediyor.