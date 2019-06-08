Yıllar süren küslük bitti mi?

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi.

"BOL SABIRLAR DİLİYORUM"

Kajmer Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba.Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.



BARIŞIYORLAR MI?

Kajmer'in mesajı binlerce beğeni ve paylaşım alırken Ceza'nın eski dostuna" Sağ ol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... Mekanı cennet olsun" diye cevap vermesi, akıllara "Acaba rap dünyasının iki ünlü barışıyor mu?" sorusunu getirdi.

NEYİM VAR Kİ?

Türk rap tarihinin en iyi 'feat'lerinden biri olarak görülen 'Neyim Var Ki'yi seslendiren sanatçıların barış mesajı rap tutkunlarını heyecanlandırdı.