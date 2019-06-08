Bir senede 55 bin izleyici

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sezon sona erdi. Kültür Merkezi, sergilerden konserlere ve tiyatroya 88 etkinliğe ev sahipliği yaparken 55 bin 500 sanatsever programları takip etti.