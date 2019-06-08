Muratpaşa Belediyesi’nin Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllü oyuncusu Türkan Şoray’ın adını taşıyan Kültür Merkezi, geçen yıl 28 Ekim’de kapılarını açmıştı. Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki merkez, 7 ay gibi kısa bir sürede Haldun Dormen’den Haluk Bilginer’e, Kerem Görsev’den Moskova Devlet Tchaikovsky Konservatuvarı Orkestrası’na önemli isimlerini sahnesinde ağırladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 2019 - 2020 sezonu Ekim ayında başlayacak.
Bir senede 55 bin izleyici
Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sezon sona erdi. Kültür Merkezi, sergilerden konserlere ve tiyatroya 88 etkinliğe ev sahipliği yaparken 55 bin 500 sanatsever programları takip etti.
Yayınlanma tarihi: 9 Haziran 2019 Pazar, 01:33