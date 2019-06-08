Manowar geliyor!

Metal tarihinin en büyük gruplarından Manowar, The Final Battle turnesi kapsamında 20 Temmuz akşamı Küçükçiftlik Park’ta konser verecek. Vera Müzik ve Hammer Müzik organizasyonuyla düzenlenen açık hava konseri, Manowar’ın ülkemizde vereceği son konser olacak. Konserle ilgili olarak grubun beyni Joey DeMaio’dan şunları söyledi:

“Manowar’ın Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler; Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye’deki en güçlü metal hayranları olan Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz.” l Kültür Servisi