12. Documentarist için geriye sayım

Belgesel günlerinde, şu günlerde isyanlarla sarsılan Sudan’a özel bölüm ayrıldı. Konuk Ülke Sudan bölümünde bu sene Berlinale’de en çok alkışlanarak ödüller alan filmlerden “Ağaçlardan Bahsetmek” (Talking About Trees) başta olmak üzere, aynı belgeselde bahsi geçen Sudan Film Grubu’nun 1970 ve 80’lerde üretiği filmlerden nadir bir seçki restore edilmiş kopyalarıyla sunulacak.

Documentarist’in bu seneki Onur Konuğu ise İngiliz belgeselci Sean McAllister. İşçi kökenli bir aileden gelerek kendi kendine sinemayı öğrenmiş ve kamerasını daha çok alt tabaka bireylerine yöneltmiş olan McAllister’ın, son filmi “Kuzeyli Bir Can” (A Northern Soul) dahil, belgesellerinden bir seçki, Documentarist’te gösterilecek. Yönetmen ayrıca bir sinema dersi verecek.

30’dan fazla film

Documentarist 2019’un 30’dan fazla filmin seçildiği Türkiye Panorama bölümü, ülkemizin bağımsız belgesel üretiminin genel panoramasını sunarken, bunların yarısı yeni yönetmenlerden geliyor. Her sene verilen Johan van der Keuken Teni Yetenek Ödülü bu yönetmenlerden birine gidecek. Yeni Yetenek Ödülü Jürisi’nde bu sene Pınar Selek, Emine Yıldırım, Hüseyin Karabey, Liliana Dulce Marinho de Sousa ve Taylan Mintaş yer alıyor.

Bağımsız belgesel festivali Documentarist, bu sene European Endowment For Democracy’nin yanısıra Hollanda, İsveç, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile Goethe Enstitüsü, Danimarka Elçiliği’nin desteğiyle yapılacak. Film gösterimleri Aynalı Geçit, Vault34/Yeşilçam Sineması ve Kadıköy Sineması’nda, yan etkinlikler ise Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleşecek. Ayrıntılı bilgi: www.documentarist.org