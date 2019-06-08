Müzik eğitimine ilkokulda babasının hediye ettiği gitar ile başlayan müzisyen, dil ve üniversite eğitimi için gittiği İngiltere’de prestijli performans salonlarında solistlik yaparak müzikal yolculuğuna devam etti. Halen İngiltere’de hayatına devam eden Onur Er, yazdığı söz ve bestelerin ilhamını yurtdışında yaşamanın verdiği özlem ve aşktan aldığını dile getiriyor. “Boş Hayaller”in söz ve bestesi de Er’e ait.
Genç müzisyenden ilk şarkı
İngiltere’de profesyonel müzik hayatına başlayan genç müzisyen Onur Er, Türkiye’deki ilk projesi “Boş Hayaller”i SONY Music etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu.
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Yayınlanma tarihi: 9 Haziran 2019 Pazar, 01:30