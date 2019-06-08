Genç müzisyenden ilk şarkı

Müzik eğitimine ilkokulda babasının hediye ettiği gitar ile başlayan müzisyen, dil ve üniversite eğitimi için gittiği İngiltere’de prestijli performans salonlarında solistlik yaparak müzikal yolculuğuna devam etti. Halen İngiltere’de hayatına devam eden Onur Er, yazdığı söz ve bestelerin ilhamını yurtdışında yaşamanın verdiği özlem ve aşktan aldığını dile getiriyor. “Boş Hayaller”in söz ve bestesi de Er’e ait.