Bomonti’de Aslında Her Şey...

Gösteride lisans 1 öğrencilerinin sunacağı koreografisini Hilal Sibel Pekel’in yaptığı “Aslında Her Şey...”lisans 2 öğrencilerinin dans edeceği, konsept ve koreografisi Mustafa Kaplan’a, müziği Ömer Ahunbay’a ait olan “Bamm!”; Lisans 3 öğrencilerinin sahneleyeceği konsept ve koreografisi Canan Yücel Pekiçten’e ait olan “Bahar Ayini”. Koreografi, Igor Stravinsky’nin aynı adlı bestesinin Fazıl Say tarafından 4 el piyanoya uyarlaması üzerine yaratılmış.