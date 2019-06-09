Gösteride lisans 1 öğrencilerinin sunacağı koreografisini Hilal Sibel Pekel’in yaptığı “Aslında Her Şey...”lisans 2 öğrencilerinin dans edeceği, konsept ve koreografisi Mustafa Kaplan’a, müziği Ömer Ahunbay’a ait olan “Bamm!”; Lisans 3 öğrencilerinin sahneleyeceği konsept ve koreografisi Canan Yücel Pekiçten’e ait olan “Bahar Ayini”. Koreografi, Igor Stravinsky’nin aynı adlı bestesinin Fazıl Say tarafından 4 el piyanoya uyarlaması üzerine yaratılmış.
Bomonti’de Aslında Her Şey...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı Prof. Tuğçe Tuna başkanlığı’ndaki Çağdaş Dans Anasanat Dalı öğrencilerinin sene sonu ikinci gösterisi 14 Haziran’da saat 20.00’de MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi’nde düzenlenecek.
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Yayınlanma tarihi: 9 Haziran 2019 Pazar, 23:45