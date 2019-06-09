Tüm gelir kadınlara

28 Haziran’da Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda saat 10.00’da stantların kurulmasıyla başlayacak festivalde saat 16.00’da Ezgi Eyüboğlu, 20.00’de ise Sertab Erener konser verecek.

Yaklaşık 500 kadının el emeği ürünlerini gelenlerin beğenisine sunacağı festivalin kapanışı ise Kalben konseriyle olacak.

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği festivalde stantlarda ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse, takıdan örgü bebeklere kadınların kendilerinin yaptığı pek çok ürün sergilenecek.

29 Haziran Cumartesi 12.00’de festival etkinlikleriyle başlayacak gün, 13.30’da Canan Anderson, 16.30’da İstanbul Girls Orkestra ve 20.00’de Serenad Bağcan konserleriyle devam edecek.

Festivalin son günü, 30 Haziran Pazar 12.00’de başlayacak etkinlikler, 13.30’da İlknur Yakupoğlu, 16.30’da Ankara Modern Orkestrası ve 20.00’de Kalben konseri ile sona erecek.