Üç dilli hazırlanan kitapta şairin hem Türkçe özgün şiirlerine hem de Felemenkçe ve İngilizce çevirilerine yer verildi.

Felemenkçe çevirilere daha önce Nâzım Hikmet gibi şairlerin şiirlerini de çevirmiş olan Sytske Sötemann imza atarken, İngilizce çeviriler Andrew Wessels, Aron Aji (we have our sky) ve Karen McCarthy Woolf (The River) imzası taşıyor.