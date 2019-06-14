Assos’ta Felsefe Platon Buluşması

Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin düzenlediği ve 19 yıldır aralıksız olarak her yıl yapılan Assos’ta Felsefe etkinliğinin bu yılki uluslararası sempozyumu 1-4 Temmuz'da antik Yunan filozofu Platon (Eflatun) bağlamında Assos Terrace Otel'de olacak. Temmuz ayındaki sempozyumlar, yabancı konuşmacılar da katıldığı için İngilizce düzenleniyor.