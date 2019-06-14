Assos’ta Felsefe Platon Buluşması

Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin düzenlediği ve 19 yıldır aralıksız olarak her yıl yapılan Assos’ta Felsefe etkinliğinin bu yılki uluslararası sempozyumu 1-4 Temmuz'da antik Yunan filozofu Platon (Eflatun) bağlamında Assos Terrace Otel'de olacak. Temmuz ayındaki sempozyumlar, yabancı konuşmacılar da katıldığı için İngilizce düzenleniyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 16:24
Dernek başkanı, gazetemiz yazarı Örsan Öymen’in yöneteceği Assos’ta Felsefe Platon buluşmasına özellikle antik felsefe alanında çalışan David Ebrey (Humboldt University of Berlin); Rachana Kamtekar (Cornell University); Naly Thaler (Hebrew University of Jerusalem); Anthony Price (University of London Birkbeck College); Suzanne Obdrzalek (Claremont MacKenna College); Christoph Horn (University of Bonn); Cinzia Arruzza (New School for Social Research); Myrthe Bartels (Durham University); Simon Weber (University of Bonn); Myrthe Bartels (Durham University) konuşmacı olarak katılacaklar.
A+ A-