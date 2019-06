Assos’ta Felsefe Platon Buluşması

Dernek başkanı, gazetemiz yazarı Örsan Öymen’in yöneteceği Assos’ta Felsefe Platon buluşmasına özellikle antik felsefe alanında çalışan David Ebrey (Humboldt University of Berlin); Rachana Kamtekar (Cornell University); Naly Thaler (Hebrew University of Jerusalem); Anthony Price (University of London Birkbeck College); Suzanne Obdrzalek (Claremont MacKenna College); Christoph Horn (University of Bonn); Cinzia Arruzza (New School for Social Research); Myrthe Bartels (Durham University); Simon Weber (University of Bonn); Myrthe Bartels (Durham University) konuşmacı olarak katılacaklar.