Dernek başkanı, gazetemiz yazarı Örsan Öymen’in yöneteceği Assos’ta Felsefe Platon buluşmasına özellikle antik felsefe alanında çalışan David Ebrey (Humboldt University of Berlin); Rachana Kamtekar (Cornell University); Naly Thaler (Hebrew University of Jerusalem); Anthony Price (University of London Birkbeck College); Suzanne Obdrzalek (Claremont MacKenna College); Christoph Horn (University of Bonn); Cinzia Arruzza (New School for Social Research); Myrthe Bartels (Durham University); Simon Weber (University of Bonn); Myrthe Bartels (Durham University) konuşmacı olarak katılacaklar.
Assos’ta Felsefe Platon Buluşması
Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin düzenlediği ve 19 yıldır aralıksız olarak her yıl yapılan Assos’ta Felsefe etkinliğinin bu yılki uluslararası sempozyumu 1-4 Temmuz'da antik Yunan filozofu Platon (Eflatun) bağlamında Assos Terrace Otel'de olacak. Temmuz ayındaki sempozyumlar, yabancı konuşmacılar da katıldığı için İngilizce düzenleniyor.
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 16:24