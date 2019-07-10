‘Sanat düşmanı zihniyet tiyatroları yasaklıyor’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Nâzım Hikmet’in “Taranta Babu’ya Mektuplar” eserinden esinlenen tiyatro oyununun müftülük tarafından Erzincan’da sahnelenmesine engel olunmasını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li İlgezdi, Oyun Sandalı tiyatrosunun 3 sezondur oynadığı Nâzım Hikmet’in Taranta Babu’ya Mektuplar eserinden esinlenen “Taranta Babu” tiyatro oyununun Emniyet’ten izin almasına rağmen şehirdeki tek tiyatro sergilenebilecek salonunun kullanım hakkına sahip müftülük tarafından yasaklanmasının gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesi ile sordu.



Müftülükten yasak...

Tiyatro ekibinin oyunu sergilemek için istenen tüm gereklilikleri yerine getirmesi ve Emniyet’ten onay almasına rağmen müftülüğün oyunu incelemek istediğini gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, “Müftülük salonu tiyatro ekibine daha önce boş olduğu belirtilen günlerde salonunun dolu olduğu gerekçesiyle tahsis etmemiştir” dedi.

Sanat düşmanı zihniyetin tiyatroları yasaklamaya devam ettiğini hatırlatan İlgezdi konu hakkında, “İktidarın kültür ve sanat dünyasına verdiği tahribat artarak devam ediyor. 236 bin nüfuslu Erzincan’da tiyatro salonu olmaması, 2016-2017 yıllarında hiç oyun sergilenmemesi, tiyatroya bir kişinin bile gitmemiş olması aslında hâkim ideolojiyi yansıtıyor. Tiyatro oyunları sadece güldürmez, aynı zamanda aydınlatır ve bilinçlendirir. Ne yazık ki yürütmenin aydınlanmadan korktuğunu gözlemliyoruz. 21. yüzyılda hâlâ tiyatro oyunlarının engelleniyor olması kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ise şu soruları yöneltti:

“1-Tiyatro oyununu yasaklayan müftülüğün amacı nedir?

2- Müftülüğün üzerine vazife olmamasına rağmen, Emniyet’in onayından geçen dosyayı ‘Bir de biz inceleyelim’ demesi hangi mevzuatta vardır?

3- Müftülük bu oyunu engellemek için Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’ndan görüş almış mıdır? Almadıysa Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun bu oyunun engellenmesi hakkındaki görüşü nedir?

4- Erzincan’daki tek salonun kullanım hakkına sahip müftülüğün bu yasakçı tutumunun gerekçesi nedir?

5- Tiyatroya izin verilmemesinin sebebi Nâzım Hikmet’in oyunu olması mıdır?

6- Müftülük tarafından daha önce sahneye konulan bir tiyatro eseri var mıdır? Varsa bu eser hangisidir?

7- Müftülükçe Emniyet ve valilikten izin alınmasına rağmen sahnelenmesi engellenen başka oyun var mıdır? Varsa bu oyunlar hangileridir? Bu oyunların müftülükçe engellenme gerekçesi nedir?

8- 2018 yılı verilerine göre Erzincan’ın nüfusu 236 bin 34’tür. 2016 ve 2017 yıllarında Erzincan’da tiyatroya giden ve oyun izleyen vatandaş yoktur. Bunun gerekçesi müftülüğün oyunlara izin vermemesi midir? 2018 yılında tiyatro izleyen 520 kişi hangi oyunu izlemiştir?

9- Erzincan Müftülük Konferans Salonunda bugüne kadar konferans vermesine izin verilen Vakıf ve Dernekler hangileridir? Bu kapsamda söz konusu konferanslara konuşmacı olarak katılanlar kimlerdir?”