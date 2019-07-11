150 edebiyatçıdan sabitfikir açıklaması

Edebiyatçılar, SabitFikir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar’ın, küçük İskender’in ölümünden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle ortak bildiri yayımladı. Türkiye’de kültürün, sanatın, edebiyatın nefes aldığı alanların azaldığını ve siyasi iktidarın söylemini kendine rehber edinen bir yayıncılık anlayışının yayıldığını vurgulayan edebiyatçılar, “Hangi mecradan, kim tarafından gelirse gelsin ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik tavır ve söylemler kabul edilemez” dedi. Aralarında Ahmet Telli, Altay Öktem, Asuman Susam, Buket Uzuner, Figen Şakacı, Gamze Arslan, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gün Zileli, Hakan Bıçakcı, Haydar Ergülen, Hüseyin Kıran, Irmak Zileli, İrfan Aktan, Latife Tekin, Mahir Ünsal Eriş, Murat Uyurkulak, Oylum Yılmaz, Sinem Sal, Şükrü Erbaş ve Yekta Kopan gibi isimlerin bulunduğu 150 edebiyatçı, yayımladıkları bildiride şunları söyledi: “Değerli şair küçük İskender’in kaybının ardından kurucuları arasında yer aldığı SabitFikir dergisinin internet sitesinde edebiyat dünyasının bu önemli kaybının haberine yer vermemesine tepki gösterdik. Derginin yayın yönetmeni Mustafa Akar buna gerekçe olarak kendi kişisel beğenilerini öne sürmüş ve ölüm gününde küçük İskender’in şiirini tartışmaya açarak anısına saygısızlık etmiştir. Dahası buna tepki gösteren yazarları faşistlikle suçlamaya kalkışarak son yıllarda sıkça karşımıza çıkan bir pişkinlik örneği sergilemiştir.”

Açıklamada, Mustafa Akar’ın tutumundan sonra, dergide yer alan yazılarının kaldırılmasını ve isimlerinin yazar listesinden çıkarılmasını isteyen Irmak Zileli, Sibel Oral, Altay Öktem, Hikmet Hükümenoğlu, Mahir Ünsal Eriş, Oylum Yılmaz, Murat Gülsoy ve Hakan Bıçakcı’ya da destek mesajı verilerek şu ifadeler kullanıldı:





‘Meslektaşlarımızı destekliyoruz’

“Aynı günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere göre SabitFikir dergisi A7 Kitap’ın çeviri kitaplar seçkisinin 10 kitaplık ilanından ‘Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel’ kitabının çıkarılmasını da talep etmiştir. SabitFikir’in yeni yönetiminin ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik bir yaklaşımdan medet umduğunu gösteren bu tutumu üzerine biz imzası bulunan yazarlar derginin hâlâ internet arşivinde bulunan yazılarının çıkarılmasını talep eden meslektaşlarımızı destekliyoruz. Ülkede kültürün, sanatın, edebiyatın nefes aldığı alanlar giderek azalırken ve siyasi iktidarın söylemini kendine rehber edinen bir yayıncılık anlayışı yayılırken bu son tartışmanın münferit bir örnek olarak değerlendirilemeyeceği ortadadır. Bu vesileyle konuya yaklaşımımızın altını bir kez daha çizmek isteriz. Hangi mecradan, kim tarafından gelirse gelsin ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik tavır ve söylemler kabul edilemez. Yazılarımızla katkıda bulunduğumuz tüm yayınlar için bu görüşümüz geçerlidir.”