Açık Stüdyo Günleri için çağrı

Sanatçılar Taksim, Cihangir, Galata, Karaköy, Tophane, Teşvikiye, Adalar ve Kadıköy bölgelerinde bulunan ev ve atölyeleriyle ASG’ye başvuru yapabilir.

ASG 2019’da resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, video ve performans gibi disiplinler üzerine çalışmalarda bulunan görsel sanatçılar, Taksim, Cihangir, Galata, Karaköy, Tophane, Teşvikiye, Adalar ve Kadıköy bölgelerinde bulunan ev ve atölyeleriyle ASG’ye başvuru yapabilir.

Ziyaretçiler ise etkinlik için özel basılan haritalar aracılığıyla bir atölyeden diğerine ulaşarak normalde ziyarete açık olmayan, sanatçıların çalışma ortamlarına misafir olabilecekler. Sanatı sergilemek ve günümüz sanat piyasasının önemli unsurlardan biri olan “ağ oluşturma” için bağımsız bir yapı mantalitesi güden Açık Stüdyo Günleri, aynı zamanda sanatın herkese erişimine olanak sağlamayı amaçlıyor. Açık Stüdyo Günleri (Open Studio Days), kâr amacı gütmeyen ve sponsorsuz bir organizasyon olarak Deniz Beşer tarafından koordine ediliyor. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: https://www.openstudiodays.com/