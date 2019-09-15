Bob Geldof DasDas’taydı

İki ayrı güne yayılan Festtogether önceki akşam Ataşehir’deki DasDas’ta İrlandalı rockstar ve aktivist Bob Geldof ve Büyük Ev Ablukada (Akustik) grubunun konserleriyle başladı.

“Demokratik bir şehir olan İstanbul’da olmak büyük bir onurdur. Teşekkürler İstanbul” cümlesini Türkçe söyleyen Bob Geldof, sonrasında en sevilen şarkılarını seslendirdi. Geldof, konserini bitirirken “İrlandalı ya da Türk olmanız fark etmez, hiç kimse siyasi fikirleri nedeniyle yargılanamaz” dedi.

28 Eylül’de ise KüçükÇiftlik Park’ta FESTTOGETHER’ın ikinci ayağı yapılacak. Burada Athena, Unkle, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kimbra ve Son Feci Bisiklet konser verecekler.