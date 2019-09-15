“Nisan’ın Kızları” filminin İstanbul Prömiyeri’ni geçen sene !f’te yapan, bağımsız sinemanın genç yönetmeni Michel Franco, Keş!f yarışmasının jüri başkanı olarak 18 Eylül’de İstanbul’a geliyor. Söyleşi saat 19.30’da Soho House’da yapılacak.
Michel Franco söyleşisi 18 Eylül’de
“Nisan’ın Kızları” filminin İstanbul Prömiyeri’ni geçen sene !f’te yapan, bağımsız sinemanın genç yönetmeni Michel Franco, Keş!f yarışmasının jüri başkanı olarak 18 Eylül’de İstanbul’a geliyor.
Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 01:23