Özgünaydın üç çağdaş kadın yazarı anlatacak

Fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın, Balıkesir, Edremit ve Ayvalık’ta yapacağı “Üç Çağdaş Kadın Yazarımız” isimli söyleşilerde, gazetemiz yazarı Zeynep Oral, yazar Ayşe Kulin ve yazar İnci Aral’ın yaşamından kesitleri dinleyiciyle paylaşacak. Söyleşi esnasında fotoğraf gösterimlerinin de yapılacağı etkinlikler 18 Eylül’de Balıkesir Fotoğraf Müzesi’nde, 19 Eylül 19.30’da Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde ve 20 Eylül’de Ayvalık Destek Tasarım Akademisi’nde olacak. 20 Eylül Ayvalık söyleşisi kapsamında, Özgünaydın’ın Yaşar Kemal’in fotoğraflarıyla hazırladığı “Çukurova-Yaşar Kemal” gösterimi de katılımcılarla buluşacak. Lütfi Özgünaydın, etkinliklerin ardından kitaplarını imzalayacak.