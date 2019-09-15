Usta yönetmen Xie Fei Adana’da

Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerini alan usta yönetmen, bugüne kadar birçok uluslararası ödüle de layık görüldü. Filmlerinin toplu gösterimi Türkiye’de ilk defa, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılacak olan Xie Fei’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü de takdim edilecek. Aynı zamanda Xie Fei, festival kapsamında düzenlenecek masterclass’ta, Çin sinemasını bugünkü başarısına ulaştıran süreci ve sinema anlayışını anlatacak.