Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerini alan usta yönetmen, bugüne kadar birçok uluslararası ödüle de layık görüldü. Filmlerinin toplu gösterimi Türkiye’de ilk defa, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılacak olan Xie Fei’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü de takdim edilecek. Aynı zamanda Xie Fei, festival kapsamında düzenlenecek masterclass’ta, Çin sinemasını bugünkü başarısına ulaştıran süreci ve sinema anlayışını anlatacak.
Usta yönetmen Xie Fei Adana’da
Çin sinemasının usta yönetmeni Chen Kaige, Zhang Yimou ve Jia Zhangke gibi dünya çapındaki yönetmenlerin hocası Xie Fei, Türkiye’de ilk kez 23-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ne konuk oluyor.
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Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 01:21