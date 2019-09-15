9. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

Gazetemiz çizerlerinden usta karikatür sanatçısı Turhan Selçuk adına Milas Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl yarışmaya 48 farklı ülkeden 435 karikatürist 1687 karikatür ile katıldı. Yarışmada birincisi Saman Torabi, ikincisi Javad Takjoo ve üçüncüsü Muhittin Köroğlu’na ödülleri verildi. Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü’nü kazanan Seyran Caferli de ödülünü aldı.

Tarihi Çöllüoğlu Hanı içerisinde yoğun bir katılım eşliğinde düzenlenen törene, CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin geçmiş dönem Milletvekilleri Fevzi Topuz, Tolga Çandar, CHP İl Başkan Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı İlgin Göktepe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk, gazetemiz yazarı Zeynep Oral, yarışmanın jüri üyeleri gazetemiz çizeri Kamil Masaracı, İzel Rozental, Serter Karataban, Aslı Alpar, Halit Kurtulmuş ve birçok sanatsever katıldı.

‘Güven ve dostluk...’

Açılış konuşmasını yapan Oral, Turhan Selçuk ile uzun yıllar önce tanıştığını aynı gazetelerde çalışma fırsatı bulduğunu belirterek “Daha önce Milliyet gazetesi daha sonrasında ise Cumhuriyet gazetesinde birlikte çalıştık. Aramızda çok iyi bir güven ve dostluk duygusu vardı. Onunki çizgiye adanmış tüm bir yaşam. Yalnız çizgiye değil, insanı insan yapan değerlere adanmış bir yaşam. Karikatür sözcüğünden çok daha geniş alanlara ve anlamlara uzanan bir çizgi sanatı. Doğu’nun mistik çizgileri ile Batı’nın düşünce biçimlerini harmanlayan bir biçem. İşte belkide Turhan Selçuk’un sanatının büyüsü bu sınırsızlıktan kaynaklanıyor. Benim Turhan Ağabeyimin çizgilerinin bence tek amacı vardı. Dünyayı değiştirmek. Daha güzel, daha eşit, daha demokratik bir dünya. Savaşsız sömürüsüz bir dünya yaratma çabası. En özgür kuşlardan daha özgür çizgilere hep bu amaçla, bu yolda kanat çırptı” dedi.

Oral’ın ardından kürsüye davet edilen Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk; Turhan Selçuk’a sevgi ve saygı duruşu niteliğindeki yarışmanın 9. yılına başarıyla ulaşmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Karikatür güldüren, düşündüren, eğiten ve insanı özeleştiriye davet eden sanat dallarının başında yer alıyor. Turhan Selçuk zarif ve sağlam çizgileriyle, yalın anlatımıyla, söz kullanmadan okunan çizgileriyle halkın sözcüsü olmuş tüm insanlık hallerine ayna tutmuştur. O, olağanüstü çizgileriyle evrensel dili yakalayarak belleklerde silinmeyen izler bıraktı. O, Cumhuriyet değerlerini genç nesillere aktaran bir görev üstlenmişti” dedi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas’ta Milas Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinden örnekler vererek karikatür yarışmasının belediye ve ilçe açısından farklı bir önemi olduğunu belirterek “Yarışmayla ilgili ilk teklif bize Kamil Masaracı tarafından geldi. Aradan geçen 9 yıllık süreçte her geçen gün çok daha güzel yarışmalar ve eserler ortaya çıktı. Uluslararası boyutta gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza farklı ülkelerden başvurular oluyor. Her yıl İran karikatüristleri genellikle başarılı oluyor. Onları bir kez daha tebrik ediyorum.Yarışmaya başvuruda bulunan, eser gönderen, gerçekleşmesinde katkısı bulunan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin son konuşmacısı olarak davet edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise Turhan Selçuk’un Milas’ın Selimiye Mahallesi’nde dünyaya geldiğini hatırlatarak ”Bu coğrafyada Turhan Selçuk gibi çok değerli isimler yetişti. Artık gazetelere baktığımızda onun çizgileri gibi eserleri göremiyoruz. Hatta gazetelerde karikatür yok. Aslında bu çizgilere toplumumuzun çok ihtiyacı var. İnşallah önümüzdeki yıl 10. yarışmamızda aynı başarı ile gerçekleşir” diyerek katılan herkese teşekkür etti.





Yarışmada birinciliği Saman Torabi (solda), Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü’nü ise Seyran Caferli (sağda) aldı.