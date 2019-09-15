Doğan Egmont’tan çocuk ve gençlere...

2018 Newbery Ödüllü yazar Erin Entrada Kelly’nin “İlk Sen Başla”nın ardından Türkçede yayımlanan ikinci çocuk kitabı “Merhaba Evren” Doğan Egmont’tan çıktı. Bir felaket onları bir araya getirene dek birbirinden bihaber Salinas, Somerset, Tanaka ile kardeşi Gen ve Bullens’in hikâyesini anlatan “Merhaba Evren” cesaret, paylaşmak ve dostluk üzerine bir macera sunuyor. “Pireli Bale Ayakkabıları”nın yazarı Özlem İçer’in ise doğa, aile ve hayatta verilen kararlara dair gençlik romanı “Sırdaş Balıklar” da yine Doğan Egmont’tan yayımlandı.