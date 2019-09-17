Nils Frahm konser için İstanbul’da

Bugün elektronik müziğin öncü isimleri arasında gösterilen Nils Frahm bu alanda son 20 yılın en üretken besteci ve enstrümantalistlerinden biri. Bir yanıyla her daim deneysel bir müzisyen olmayı sürdüren Frahm, klasik müzikle elektroniğin kesiştiği bir alanda büyüleyici işler yapıyor. Neue! Step konserleri kapsamında müzikseverlerle 19 Eylül gecesi Turkcell Sahnesi’nde bir araya gelecek olan sanatçıyla müzik eksenli sohbet ettik.

Kendinizi günümüzün klasik müziği içinde mi görüyorsunuz daha çok, yoksa elektronik müziğin özgün bir bestecisi olarak mı?

Aslında kendimi klasik müzikçi olarak görmedim ben hiç. Klasik müzik benim için tarih gibi bir şeydi, geçmişin bir parçası... Hatta çocukluğumun, büyümemin bir parçası. Klasik müzik denince aklıma hep eskiden insanların dinlediği müzik gelirdi, o yüzden bana sen klasikçisin dendiğinde kafam karışıyordum çünkü bunun mümkün olduğunu bile sanmıyordum. Doğrusu ben hangi müziği yaparsam yapayım bu klasik olamaz bence çünkü yaşıyorum ve kendim çalıyorum. Üstelik benim ana ilham kaynağım caz müziğidir. Elektronik müzik de benim için cazın dünyasının bir parçasıydı. Ama sonra klasik ekolün de parçası olduğunu gördüm, özellikle John Cage’e ve diğer bazı minimalist bestecilere baktıktan sonra. Bilemiyorum, elbette Beethoven ya da Mozart gibi hissetmiyorum kendimi, asıl klasikçiler onlar bence; bense... Benim için başka bir şey uydurmamız gerekecek galiba.

Arthur Rubinstein...

Klasik piyanistlerden çok ilham aldığınız biliniyor... En çok hangi piyanistler ya da besteciler etkiledi sizi?

Çok küçük yaşlardan beri en çok dinlediğim piyanistlerden biri Arthur Rubinstein elbette. Yine çok sevdiğim bir başka piyanist ise Friedrich Gulda’dır. Çocukluğumdan beri hayranıyım onun. Çok popüler bir isim ama bir yandan da çok bilinmez, caz çaldığı için yasaklanmıştır bir dönem. Cazı da çok severdi ve hem klasik hem caz çalarsa daha iyi bir piyanist olabileceğine inanırdı. Kendi düzenlemelerini yazmıştı ve klasik müzik piyanistiydi... Bu ikisinin karışımı onu istenmeyen biri yapmıştı. Cazcılar onu caz için yeterli görmüyordu ve klasikçiler de klasik müzik için yeterince iyi olmadığı görüşündeydi. Hiç kimseden kabul görmedi ama ben onun tavrını hep takdir ettim. Bir diğer favorim de tabii ki Horowitz. O da tüm kuralları yıkan biriydi ve bunu çok iyi yapıyordu, herkes de ona bayılıyordu.

1970 ve 80’lerden bu yana Almanya’da güçlü bir elektronik müzik hareketi var. Onların arasında sizi etkileyen isimler oldu mu?

Alman tekno fenomeni konusunda biraz ortadayım, seviyor muyum sevmiyor muyum emin değilim doğrusu. O kick drum ve saatlerce aynı şekilde devam eden DJ setleri... Kardeşim bana bunu çok kez anlatmaya çalıştı, bunun alışmam gereken bir şey olduğunu ve partilere gittiğimde ancak tam olarak tadına varacağımı söyledi... Yani müziği dinliyorum, dinliyorum ve evet hoşuma gidiyor belki ama bana sıkıcı geliyor son tahlilde. Özellikle bir çocuk için hep aynı şekilde giden tekno müzik bir hayli sıkıcı, hiçbir şey olmuyor. Almanya’da bana elektronik müziği sevdiren kişi ise Mark Ernestus olmuştur. Berlin’deki meşhur plak dükkânı Hard Wax’in kurucusudur aynı zamanda ve elektronik müziğin tarihinde önemli bir yeri vardır. 80’lerden beri elektronik müzik yapar ve onun tarzı beni derinden etkilemiştir diyebilirim.

Eleştirmenler piyanoda bir devrim yarattığınız görüşünde. Siz ne diyeceksiniz bu konuda?

Piyanoya dair büyük işler yapmak gibi bir düşüncem olmadı hiç. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, ki bu büyük bir piyanist olduğum anlamına gelmez. Piyanoyla kayıt yapmak bir sanat, çok zor bir iş, iyi bir ses yakalamak hiç kolay değil. Tüm bunlar için bir stüdyo kiralamam gerektiğini ve büyük bir Steinway almam gerektiğini genç bir yaşta anladım, ama 150 bin Avro civarında fiyatı vardı, yani benim gibi genç bir müzisyen için imkânsızdı. Ben de düzgün bir piyano kaydı yapmak yerine tam tersini yapmaya karar verdim. Bu anlamda devrimci sayılabilecek şey şu olabilir belki: Hangi piyano olursa olsun, akort edilmiş ya da edilmemiş, iyi ya da kötü, eğer doğru zamanda doğru besteyi yaparsanız, o piyano için doğru olanı demek istiyorum, mükemmel bir sonuca ulaşabilirsiniz. Mükemmel piyano nedir, mükemmel piyano bestesi nedir, mükemmel piyano sesi nedir? İşte belki tamamen farklı, hatta yanlış yaparak bu fikre katkıda bulunmuşumdur. Belki başka piyanistler için yeni imkânlar açmışımdır. Onun haricinde yaptığım şey, herhangi bir caz müzisyeni gibi, kendi sesimi bulmaya çalışmak ve insanlar da bu anlamda beni anlıyorlar galiba.

İstanbul konserinizin de yer aldığı bu son turne için neler söyleyeceksiniz? Kariyerinizin zirvesinde olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Evet, öyle galiba. Elbette yolculuğumuzun sonsuza kadar sürmesini istiyoruz ama hiçbir şey sonsuz değil ve gerçekçi olursam, güçlü yanlarımı, becerilerimi düşünecek olursam, tüm tecrübemi de hesaba katarak bunun benim için bir zirve dönemi olduğunu söyleyebilirim; müzisyen, besteci ve turnedeki Nils anlamında. Her seferinde bu turne ya da albümleri belki de son bir şans olacakmış gibi planlıyorum, ne olacağı hiç belli olmaz.