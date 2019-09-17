Yakışıklı dosta özlem

Türkiye sinema tarihinin usta ismi Tarık Akan’ı unutmayan sevenleri ve dostları, önceki gün, ölüm yıldönümünde Şişli’deki Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen anma etkinliğindeydi. Yazar ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, gazetemizin Kitap eki sorumlusu ve Nâzım Hikmet Vakfı Genel Sekreteri Turgay Fişekçi, Nâzım Hikmet Vakfı Başkan Vekili Özcan Arca, tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Erkekli, tiyatro sanatçısı ve yazar Orhan Aydın ve yüzlerce kişi Damat Ferit’i, köylü Seyid’i, madendeki Nurettin’i yani Tarık Ağabeyini andı.

Akgün Akova’dan şiirle...

Nebil Özgentürk imzalı “Bir Cumhuriyet Sevdalısı’nın Yolu: Tarık Akan” belgeselinin gösterimiyle başladı program; Mümtaz Sevinç ve Nebil Özgentürk’ün seslendirdiği belgeselde, Sevinç’in sesinden şu sözlerle dinledik Tarık Akan’ı: “Yakışıklıydı, bebek yüzlüydü, gözleri pek çok şey ifade ederdi; hani bazen o gözlerle âşık olur, acı çeker, neşelenir hatta o gözlerle öfkelenirdi... Yani gözleriyle oynardı daha çok. Film bu ya, kötülük barınamazdı o gözlerde. Omuzlarını düşürerek, hatta boyunu gizlemeye çalışarak yürüse de o hepimizden uzundu...”

Nebil Özgentürk, belgeselinde “Duruşunda bir masumiyet, bir mütevazılık vardı sanki” diye anlattığı Tarık Akan’ı, Akgün Akova’nın “Tarık Akan Öldü Diyorum” isimli şiirini okuyarak andı gecede. Orada olan herkes hatırlayacaktır Nebil Özgentürk’le beraber herkesin boğazını düğümleyen ve Özgentürk’le beraber herkesin gözlerini dolduran son dört dizeyi: Tarık Akan öldü diyorum işkencecilerine / biz de geleceğiz cenazesine diyorlar / utanç içinde, başımız önde / helallik almak için merhametinden...

‘Bir kardeş, bir dost’

Gazetemizin Kitap Eki sorumlusu ve Nâzım Hikmet Vakfı Genel Sekreteri Turgay Fişekçi de geceye, Tarık Akan için hazırladığı konuşmasıyla katıldı. Fişekçi “Tarık Akan görünen ya da görünmeyen yönleriyle, kişiliğinde büyük zenginlikler taşıyan bir insandı” diye anlattığı Akan’ı klasik romanların kahramanlarına benzettiğinden bahsetti: “Hani klasik romanlar vardır ve o romanların büyük kahramanları... Romanın başında onu bir insan olarak tanırız; sayfalar ilerledikçe o kahraman büyük bir değişim geçirir ve romanın sonunda başka bir insan olur. Onun da hayatında böyle bir değişim var. Önce o ‘Salon Filmleri’ dediğimiz filmlerin kahramanı; ardından bir gün Vasıf Öngören gibi, tiyatromuzun büyük devrimcilerinden biriyle karşılaşıyor. Ondan aslında sanatın, sanat toplum ilişkisinin nasıl olması gerektiğini öğrenmeye başlıyor ve hayatında büyük bir kırılma oluyor.” Turgay Fişekçi’nin bahsettiği bu kırılma, Tarık Akan’ı hem bambaşka bir insan, hem bambaşka bir sanatçı olarak görmeye başlayacağımız 1978 Yavuz Özkan yapımı “Maden” filmiyle başlıyor.

Akan’ın, filmin çekilmesi için verdiği büyük emekleri şu sözlerle anlatıyor Fişekçi: “Tarık Akan’ı biz o filmde oyuncu olarak görürüz ama o filmin çekilebilmesi için, Cüneyt Arkın’ı filmde oynamaya ikna etmesi, filmin çekilebilmesi için Kütahya Tunçbilek’teki kömür madenlerinde dönemin Enerji Bakanı Deniz Baykal’a gidip ondan izin alması... Yani bir filmin sadece oyuncusu değil bütün o arkasındaki militan insanına dönüşmüştür Tarık Akan ‘Maden’ filmiyle birlikte. Tarık Akan bize hep çok yönüyle güzel bir insan anısı bıraktı aslında, onu tanısak da tanımasak da hepimiz için, bütüm toplumumuz için kardeş bir insan, dost bir insan bıraktı.”

Altan Erkekli’nin de Tarık Akan’ın “Anne Kafamda Bit Var” kitabında yer alan cezaevi anılarından bir bölüm okuduğu program, Rana&Colin Mounier tarafından hazırlanan “Belgeselci Tarık” belgeselinin gösterimiyle sona erdi.

Kılıçdaroğlu sergi açılışına katıldı

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen anma programı kapsamında Tarık Akan filmlerinden oluşan “Tarık Akan Sinema Afişleri” sergisi açıldı. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’da katıldı. Sergi 23 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.