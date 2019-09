Kadıköy'de caz günleri

Uluslararası Kadıköy Festivali (KADFEST), 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan caz günleri ile sona erecek. “Uluslararası Caz Günleri” adıyla ilk kez gerçekleşecek olan festival, Kadıköy Belediyesi’nin ilk caz festivali olma özelliğini taşıyor.

Yeldeğirmeni semtinin kültürel dokusunun taşıyıcı merkezi olan Yeldeğirmeni Sanat, 2015 yılından beri sürdürdüğü düzenli etkinlikler yanında bu yıl ilk kez uluslararası nitelikte bir caz festivaline ev sahipliği yapacak. Festivalde 4 gün boyunca Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Fenerbahçe ve Kalamış parklarında yerli yabancı gruplar konserler verecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde, konserlerin yanı sıra, panel, film gösterimi ve sergi de olacak.

AÇILIŞ GENÇ BİR AVRUPA ORKESTRASINDAN

KADFEST/Caz Günleri; 25 Eylül Çarşamba akşamı başlayacak festivalin resmi açılışında, Goethe Institut ortaklığı ile yapılan Berlinli caz bestecilerinin eserlerini çalmasıyla tanınan 17 kişilik çok yönlü ve genç bir Big Band olan Berlin Jazz Composers Orchestra sahne alacak. Alman müzik çevrelerinde kısaca JayJayBeCe yani Jugend Jazz Band Charlottenburg adıyla bilinen orkestra, 2010 yılında (UDJ) Alman Caz Müzisyenleri Birliği ve Skoda Jazz Preis tarafından modern müziğin yeniden yorumlanmasındaki başarıları nedeniyle ödüllendirilmiş genç bir topluluk.

Festivalin Almanya’dan gelen ikinci misafiri kapsamlı bir caz sergisi “Caz Almanya’yı Fethediyor” isimli sergi, caz müziği ve kültürü anlamında gerçekleşen en kapsamlı sergi olacak. Birinci Dünya Savaşı sırası ABD ordusu bünyesinde yer alan Harlem Hell Fighters gibi Afrikalı Amerikalı müzisyenlerden oluşan öncü orkestraların müzikleriyle, Avrupa’ya ilk adımını atan cazın özellikle savaşın bitmesinin ardından kısa sürede kıta Avrupasına yayılması, 1920’li yılların Berlin merkezli Almanya eğlence ve kültür hayatının vazgeçilmez müziği olmasıyla gelişen dönemin bıraktığı kültürel izler ve eğilimler sergide anlatılıyor. Böylesi kapsamlı bir serginin Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nin arkasında yer alan tarihi manastır binasında sergilenmesi önem taşıyor.

FESTİVALİN KONSER RENKLİLİĞİ

Ortadoğu’nun kadim ruhunu müziğinde nakış gibi işleyen perküsyon sanatçısı Yinon Muallem’in Funky Dervish isimli projesi, geçen sene yayınladığı DO isimli çalışmanın ardından bu sene The Mirror albümünü duyuran Fransız piyanist ve besteci Remi Panossian üçlüsü, Türkiye’de caz standartlarının kendine has ustalıklı piyano icracılarından Kürşad Deniz’in dörtlüsü, sayısız projede izlediğimiz yılların usta caz davulcusu Turgut Alp Bekoğlu’nun yeni albüm eksende oluşturduğu Love Jazz dörtlüsü ve hayatlarını İstanbul’da sürdüren üç ayrı ülkenin üç ayrı sanatçısından oluşan, Türkiye caz sahnesinin yeni trio projesi Stanpolites Project festivalin ilk yılının heyecan verici konserlerine imza atacak.

FESTİVAL SEMİNERLERİNDE CAZ SOHBETLERİ

KADFEST Uluslararası Caz Günleri 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği üç özel panelle Türkiye’de ve dünyada caz müziğine dair ele alacağı konuları dinleyicileriyle tartışacak. 26 Eylülde besteci, müzisyen ve eğitimci Alper Maral’ın “Türkiye’de Caz Eğitimi ve Öğretimi; Yüksek Lisans Programları” paneli, konusu kadar, konukları: Bahçeşehir Üniversitesi Caz Bölümü’nden Yeşim Pekiner, İstanbul Üniversitesi’nden Gülden Teztel, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Şenol Küçükyıldırım ve Hacettepe Üniversitesi’nden Burak Duman’ın katılımıyla kapsamlı olarak ele alınacak. 27 Eylül günü ise caz yazarı, radyo programcısı ve Cazkolik.com editörü Feridun Ertaşkan caz tarihinin en sevilen tartışma konularından “Caz Nereye?” sorusunun peşinden konukları müzisyen ve besteciler Şevket Akıncı, Evrim Demirel ve Güç Başar Gülle ile koşacak. Festivalin son semineri ise 28 Eylül günü Cumhuriyet Gazetesi müzik yazarı Murat Beşer’in gerçekleştireceği “Müzik Albümleri ve Plak Koleksiyonerliği” semineri olacak. Özellikle son yıllarda artan plak tutkusunun boyutları, gerçekliği ve sektörün durumu Murat Beşer ve konuklarınca ele alınacak.

KAPANIŞ TRT VE GÖRSEV’DEN

Festivali Almanya’dan gelen genç bir orkestrayla başlatan Kadıköy Belediyesi, KADFEST Uluslararası Caz Günleri Türkiye’nin seçkin müzisyenlerini bünyesinde barındıran TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konuk sanatçı Kerem Görsev konseriyle kapatacak. Orkestranın caz standartlarından oluşan repertuarına Görsev’in besteleri ve icrası eşliğinde festival sona erecek.