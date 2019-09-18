Etiler sakinlerinin bir şükran ifadesi olarak Hülya Çavuş Eğitim Vakfı’nın (HÇEV) takdim edeceği ödül, 21 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de Etiler Sanatçılar Parkı’nda verilecek. Atilla Dorsay için hazırlanan gecede, aralarında Ahmet Ümit, Burak Göral, Hasan Cemal, Mehmet Yalçın, Meral Orhonsay, Türkân Şoray, Zülfü Livaneli’nin (video bağlantısı) de bulunduğu dostları birer konuşma yapacak. Nil Burak da sevilen şarkılarıyla yer alacak.
Sinemanın yorulmaz ustasına şükran ödülü
Etiler Festivali kapsamında (EtilerFest) alanında artı değer üreterek topluma katkı sağlamış, Levent ve Etiler’le bütünleşmiş duayen isimlere verilen Emek ve Şükran Ödülü, bu sene sinema yazarı Atilla Dorsay’ın olacak.
Yayınlanma tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe, 02:12