Sinemanın yorulmaz ustasına şükran ödülü

Etiler sakinlerinin bir şükran ifadesi olarak Hülya Çavuş Eğitim Vakfı’nın (HÇEV) takdim edeceği ödül, 21 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de Etiler Sanatçılar Parkı’nda verilecek. Atilla Dorsay için hazırlanan gecede, aralarında Ahmet Ümit, Burak Göral, Hasan Cemal, Mehmet Yalçın, Meral Orhonsay, Türkân Şoray, Zülfü Livaneli’nin (video bağlantısı) de bulunduğu dostları birer konuşma yapacak. Nil Burak da sevilen şarkılarıyla yer alacak.