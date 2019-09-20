Beykoz Kundura’da ‘restore klasikler’

Kundura Sinema’nın ücretsiz olarak 16. İstanbul Bienali’ne paralel düzenlediği “Hakikatten Uzaklaştıkça” özel gösterim programı ise 9 Kasım’a kadar devam ediyor. Film gösterimleri 6 Ekim Pazar günü 1969 yapımı “Easy Rider” ve 1977 yapımı “New York New York” filmleriyle başlayacak. Detaylı program: ​https://beykozkundura.com/