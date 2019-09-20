Kundura Sinema’nın ücretsiz olarak 16. İstanbul Bienali’ne paralel düzenlediği “Hakikatten Uzaklaştıkça” özel gösterim programı ise 9 Kasım’a kadar devam ediyor. Film gösterimleri 6 Ekim Pazar günü 1969 yapımı “Easy Rider” ve 1977 yapımı “New York New York” filmleriyle başlayacak. Detaylı program: https://beykozkundura.com/
Beykoz Kundura’da ‘restore klasikler’
Beykoz Kundura’nın tarihi atmosferinde yer alan Kundura Sinema, Cannes Film Festivali ve Venedik Bienali kapsamında restore edilen klasiklerden oluşan özel seçkisi ve Hollywood Klasikleri Özel Gösterim programıyla yeni sezona “Merhaba” diyor.
Yayınlanma tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi, 01:56