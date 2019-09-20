‘Böyle Buyurdu Zerdüşt’ artık tiyatro sahnesinde

Oyun, 12 Ekim’de Kadıköy’deki Altkat Sanat Tiyatrosu’nda prömiyerini yapacak. Altkat Sanat’ın performansif yorumu, günümüz dünyasına gelen Zerdüşt’ün bu toplumun bireyleri ile yüzleşmesini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Zerdüşt, yozlaşmış ilişki biçimini gördükçe acı çekse de toplumun dikkatini kendine çevirmesini ve hayatı, sorgulamadan devraldığımız gelenekleri, saf kalmanın inceliklerini anlatıyor. Oyunu Müge Saut uyarlayıp yönetirken sahnede Nevzat Süs, Özlet Ezgi, Selver Çavuş, Esra Kucur, Gizem Özgün, Müge Saut yer alıyor.

Altkat Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği “Böyle Buyurdu Zerdüşt”, İstanbul’un ardından ilk olarak Ankara, Eskişehir ve İzmir seyircisinin beğenisine sunulacak.