Ayta Sözeri öldürülen kadınlar için söyledi

Sevilen şarkıcı Ayta Sözeri, önceki akşam Bursa’da konser verdi. Kerki Solfej ile konserlerine devam eden Ayta Sözeri, Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Sözeri, yağmura rağmen kendisini dinlemeye gelen kalabalığa, “Burayı bu yağmurda bu kadar doldurduysak iş bitmiş demektir. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz” diyerek seslendi. Her konserinde kendine bir şarkı ayıran ve bunu o gece özellikle anons eden Ayta Sözeri, bu kez şarkısını ağustos ayında öldürülen kadınlar için söyledi. “Bu gece ayırdığım şarkıyı kendim için değil ağustos ayında öldürülen 50 kadın için okuyacağım. Bu dünyada yaşayan hiçbir canlının canını almayın. Bunu kimse kendine hak göremez. Lütfen bırakın herkes eceliyle ölsün” diyerek büyük alkış aldı ve “Kayboldu Kaybolan Yıllarım” isimli şarkıyı söyledi. Ayta Sözeri, konser öncesi ise Bursa’da Zeki Müren’in mezarını ziyaret etti.