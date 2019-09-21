Venedik’in projesi: Ölçü Olarak Mimarlık

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda Neyran Turan’ın küratörlüğünü yaptığı “Architecture as Measure / Ölçü Olarak Mimarlık” projesi yer alacak.

Mimar ve akademisyen Neyran Turan’ın küratörlüğünü üstlendiği projede Betsy Clifton, E. Ece Emanetoğlu, Ian Erickson, Samet Mor ve Melis Uğurlu küratör yardımcısı olarak görev alacaklar.

Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda yer alacak proje, iki aşamalı açık çağrı yöntemi ile Seçici Kurul tarafından belirlendi. Projeyi belirleyen Seçici Kurul üyeleri Aslı Çiçek, Ippolito Pestellini Laparelli, Prof. Dr. Ayşen Savaş, Han Tümertekin ve Ertuğ Uçar’dan oluşuyor. Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlik Sergisi Türkiye Pavyonu Seçici Kurul üyeleri, iklim değişikliği ile mimarinin ilişkisine dair yeni öneriler sunması, özgün kurgusu ve güncel tartışmalara mimarlık bakış açısıyla yaklaşması nedeniyle Neyran Turan ve ekibinin Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı projesini seçtiklerini belirtti.