Bodrum Türk Filmleri Haftası ödül töreni yapıldı

Bu yıl SİSAY Başarı Ödülü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla’ya, SİSAY Onur Ödülü Birol Güven ile Mustafa Uslu’ya, SİSAY Basın Özel Ödülü Ali Eyüboğlu’na, SİSAY Emek Ödülü Hakan Bilgin’e ve SİSAY Genç Yetenek Ödülü ise Hayat Van Eck’a verildi. ‘Bodrum Türk Filmleri Haftası”, bu yıl 20-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Etkinlik boyunca vizyona girecek olan birçok film sinemaseverlerle buluşacak.