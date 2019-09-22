‘Sınırları zorlamak benim işim’

Roberto Cacciapaglia ilginç bir adam. Klasik müziği elektronik müzikle harmanlayan ve sürekli yeni şeyler deneyen müzisyen Platon’dan Pisagor’a antik dünyanın ustalarından aldığı ilhamlarla bambaşka bir âleme götürüyor dinleyicisini. Bu yıl ilk kez düzenlenen Neue! Step festivalinin en merakla beklediğimiz konserlerinden birini yarın akşam Zorlu PSM’de sunacak sanatçı ile konser öncesi bir söyleşi yaptık.

Günümüzde klasik müzikle elektronik arasında köprü kuran nadir ve öncü müzisyenlerden birisiniz. Bu tarza yönelmenizin özel bir sebebi var mı?

Müziği her zaman sonu olmayan bir gelişim/evrim olarak nitelendiriyorum. Sanatın sanat için olmadığı fikrindeyim. Ben tür sınırı olmadan ve bu sınırları aşmaya çalışarak müzik yapıyorum. Son yıllarda, doğal elek-tronik olan piyanonun sesini genişleten ve bu sesleri çıkaran, insan kulağının algılayamadığı bir yazılım kullanıyorum. Bu harmonik sesleri Pisagor “evrenin Özü” olarak adlandırıyor.

Deneyselliğin müziğinizde önemli bir yeri var. Sizi etkileyen unsurlar nelerdir?

Temel olarak iki tür deneyim var. Bunlardan ilki, ses verme niteliğini ilgilendiren dışarıdan gelen deneyim. Sesler, müzisyen ile dinleyiciler arasında bir iletişim aracı oluyor. Bir diğeri ise, müzisyenin içselliği ile ilgilidir. Örneğin, çaldığım anda olabilmenin üzerinde çok fazla çalışıyorum, daha sonra çıkan ses bir ok gibi gelerek dinleyicilere aynı iç frekansta dokunabiliyor ve böylelikle ses aracılığıyla derin bir birlik yaratılıyor.

Quatro Tempo Bonus CD’sinde Platon’dan bir pasaj kullandığınızı biliyoruz. Platon sizin için ne ifade ediyor?

Ouatro Tempo, üç zaman diliminin sınırlarının ötesinde bir alandır: geçmiş, şu an ve gelecek. Şimdi ve sonra birbirleri ile tanışıp daha sonra birbirleriyle bağlantıyı keserler. Bu dipsiz alanda bir tavır geliştirdim. Müzik dinlemeye ve ondan gelen duygulara açık oldum. Sınırların ötesine geçme arzusu işim için esas olan bir değişmez. Platon bilgeliği ve bilgiyi temsil ediyor. Bu temsiller sesin potansiyelinin bir evrim/gelişim yolu olarak gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez unsurlardır. Yıllardır ne zaman piyano çalsam, beste yapsam klavyeye dokunmadan önce sessizlikten başlıyorum. Bildiğim kusursuz bir ana giriyorum ve sessizlikten ses çıkıyor, engelleri ve bölümleri aşan yönlendirilmiş bir ses. Bu zihinsel veya entelektüel bir süreç değil, duygudan melodi ve ahenkle akan bir müziktir, sesin zaman içerisindeki en baştan beri olan gücüdür.

Hangi müzisyenlerden daha çok ilham alıyorsunuz? Elektronik müzik bestecileri mi yoksa klasik besteciler mi?

Farklı geleneklere sahip birçok müzisyen ile çalıştım. Hintliler, Sufiler, herkesin çok iyi tanıdığı müzisyenler, yerli Amerikalılar, Tibetli ustalar, vahalardan gelen müzisyenler... Klasik müzik, rock ve popüler müzik yapan insanlarla çalıştım. Türün ve geleneklerin ötesinde çoğu müzik ve müzisyenin ilgisini çeken şey, müziğin müzisyenler aracılığıyla derin bir ilişki kurmasını sağlayan penetrasyonun gücü. Türlerin ötesinde bana nefes aldıran duygular. Bu duygusal güç insanın olma sürecindeki sınırları yıkar. Bu şekilde müzik üstün bir şekilde hüküm sürer.

David Bowie Starman versiyonunuz çok iyiydi. David Bowie sizin için neyi temsil ediyor?

David Bowie, tüm zamanların müziğinin büyük bir kahramanıdır, sadece müzikal anlamda değil, aynı zamanda çağdaş sanat, tiyatro, resim ve her türlü engelin ötesine geçen tüm türlerin ötesinde bir araştırma örneğidir. Sınırların dışına çıkmak benim için her zaman işimin merkezinde olmuştur ve bu noktada David Bowie ile aramızda büyük bir benzerlik gördüm. Bu nedenle geçmişteki işlerimle de yakından ilgili olduğunu düşündüğüm bir anma/övgü çalışması yaptım. Yıllar önce yaptığım “Angelus rock” albümü, rock müziğin tarihine ve rock müziği ideal bir yaşam biçimi olarak görenlere adanmış bir eserdir.

Neue Step Festivali kapsamında Zorlu Sahne Sanatları Merkezi’ndeki konserinizde bizi nasıl bir playlist bekliyor!

Bu konserde uzayda genişleyen ses iletimi üzerinde çalışacağım ve Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile Londra’daki Abbey Road stüdyolarında kaydedilen “Diapason” adlı yeni çalışmamı performe edeceğim. Ayrıca repertuvarımın en önemli parçalarının yanı sıra piyano ve canlı elektronik ile minimal ve derin bir versiyon sunacağım. Diapason, “la” notasını veren, ve aynı zamanda ses gövdelerinin aynı frekansta titreşim yapma gücüne sahip olan ve enstrümanları, orkestraları ayarlamak için kullanılan ses kaynağının sembolünü veren alettir. Diapason, gelecekteki sese, doğacak sese, kuantum fiziği, sinirbilim, farkındalık çağında doğacak ve bu nedenle gelecekte birlikte seyahat etmemize yardımcı olacak sese adanmıştır.

İstanbul çok sevdiğim bir şehir, hatta dünyanın en güzel şehri olduğunu düşünüyorum. Neu Step Festivali de bence yenilikçi bir sanatın, sınırların, sanatsal vizyonun ötesine geçen harika bir örneği gibi görünüyor. Bu yüzden sizlerle bir araya gelerek bu deneyimi yaşamak için sabırsızlanıyorum.