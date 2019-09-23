26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise anıta Altın Koza Film Festivali çelengi bıraktı. Törene çok sayıda kişi katılırken, Menderes Samancılar, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok emek verdik, çalıştık inşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Adanamıza ve sinemamıza hizmet etmek birinci önceliğimiz. Eğer hatalarımız olursa bizi telafi etsinler. İlgi, Adana ve festivale her zaman fazla” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Cannes Film Festivali’nden sonra en önemli festivallerin başında Adana Altın Koza Film Festivali’nin geldiğini ifade ederek “Adana kültür ve sanat kenti. Bünyesinden çok sayıda değerli sanatçı çıkmış bir yer. Altın Koza Film Festivali bu kentin en önemli simgelerinden. Bu sene de tamamen işi bilen bir kadroyla hazırlanmış çok güzel bir festival olacak” dedi.

Dünya sinemasından 25 örnek...

Festivalde dünya sinemasından 25 seçkin örnek gösterilecek. Altın Koza Film Festivali’nin Dünya Sineması Seçkisi’ne; dünya sinemasının önde gelen festivallerine seçilen, ödüller kazanan ve sinema otoritelerince beğenilen filmler arasından, insanlığın özellikle çağımızdaki sorunlarını sinema dilinin geniş olanaklarını kullanarak irdeleyenler alındı. Aralarında zamanın büyük ustalarının ve ilk uzun metrajlı filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin de bulunduğu sinemacılar; bir yandan totaliter rejimlerin ve savaşların yol açtığı trajedileri, eleştirilerini esirgemeden beyazperdeye aktarırken bir yandan da bütün insanların eşit, özgür ve doğayla uyumlu yaşadıkları bir hayat özlemini dile getiriyor. Dünya Sineması Seçkisi’nin bu anlayışla oluşturulan “Ustalara Saygı”, “Kadın Gözüyle Afganistan”, “İnsana Rağmen” ve “Panorama” başlıklı dört bölümü bulunuyor.