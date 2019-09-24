Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü, Olcay Poyraz’ın oldu

Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Sadri Alışık anısına, 2010 yılından bu yana verilen “9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncusu Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yıl “En Başarılı Kadın Oyuncu” ödülü Filiz Demiralp’e, “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu” ödülü ise İrfan Kılınç’a verildi.

Ödül töreni, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda düzenlendi. Türk sinemasının öncüleri olan ve yakın dönemde yaşamlarını yitiren Enis Fosforoğlu, Ayşen Gruda, Gülriz Sururi’yi anmak için fotoğraf kolajı ile başlayan törende, Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın da filmlerinden video seçkileri yer aldı.

Törene katılanlar arasında eski devlet bakanı Fikri Sağlar, eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Volkan Benli ve Sadri Alışık’ın oğlu oyuncu Kerem Alışık vardı. Eleştirmen ve yazar Gülşen Karakadıoğlu’nun başkanlığını yaptığı seçili kurul adına da törende ödüller verildi. “Onur Ödülü”ne, Atilla Sav, değer görüldü. Sav ödülünü, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın elinden aldı. Seçici Kurul Özel Ödülü ise Prof. Dr. Nurhan Karadağ anısına sahnelenen “Misafir” adlı oyun projesine verilirken, Seçici Kurul Genç Yetenek Özel Ödülü’nü de Naz Gökten aldı. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü ise oyuncu ve yönetmen Olcay Poyraz’a verildi.

'EN BAŞARILILARA' ÖDÜL

Altan Alkan’ın sunuculuğunu üstlendiği törende, “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü” Melike Ergüzen’e, “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü” de Ömer Alper İzci’ye verildi. “Komedi, müzikal oyun ve müzikal dalda “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü”nü Eda Aydınlı, “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü”nü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü”nü İlkyaz Arslan ve “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü”nü ise Tolga Tecer aldı.