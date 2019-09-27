Sarıyer’de edebiyat coşkusu

Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nı dolduran okurlar edebiyat coşkusunu yaşadı. Çocuk edebiyatçısı Behiç Ak’ın “Kitapların Renkli Dünyası” isimli söyleşisi ile başlayan program, Onur Bütün’ün moderatörlüğünü yaptığı Şafak Baba Pala ve Doç. Dr. Taçlı Yazıcıoğlu’nun konuk olduğu “Bir Varoluş Mücadelesi Olarak Kadın ve Edebiyat” ile Sebahat Altıparmak’ın moderatörlüğünü yaptığı gazetemiz yazarı Mustafa Kemal Erdemol ve Akın Birdal’ın konuk olduğu “Vedat Türkali 100 Yaşında” panellerinin ardından Hakan Gerçek’in İstanbul şiirlerini seslendirdiği “Şiir Teknesi” ile son buldu.

“Vedat Türkali 100 Yaşında” panelinde Altıparmak, Birdal ve Erdemol, Vedat Türkali’yi anlattı. Erdemol, aynı zamanda sinemacı olan Vedat Türkali’nin o yönüne değindi. Paneli izlemeye gelenler arasında yer alan sinema yazarı ve arşivcisi Vadullah Taş, panel sonrası Erdemol’a sürpriz yaptı. Senaryosunu Türkali’nin yazdığı, Yılmaz Güney’in başrolünde oynadığı “Sokakta Kan Var” filminin orijinal afişi, Taş tarafından gazetemiz yazarına hediye edildi.

ZEYNEP ORAL İLE SÖYLEŞİ

Sarıyer Edebiyat Günleri’nde bugün gazetemiz yazarı Zeynep Oral’ın saat 16.00’da söyleşisi olacak. “O Güzel ve Büyülü İnsanlar” başlıklı söyleşi sonrası saat 17.00’de Oral, kitaplarını imzalayacak.