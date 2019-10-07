İBB görkemli gösteriyle sezonu açtı

Açılış konuşmasında İmamoğlu, “Bu şehrin insanlarına güvendiğimiz kadar, daha fazlasıyla sanatçılarımıza güveniyoruz” diyerek “Lütfen yanımızda olun. Ürettiklerinizi bu kentin her noktasıyla paylaşmak için, bu sürecin emrine amadeyiz. Biz, şehrin yönetimde olduğu gibi, kültür ve sanat yaşamında da moderatörü olacağız. Kültür ve sanata, sanatçıların işine karışmayacağız. Özgür sanat, güzel işler üretir” diyerek sansürsüz sanat mesajı verdi.

Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen, gecede fuayeden sahneye her yerde şehrin zaman tüneli konseptinde kültürel doku ve profiline dair çağdaş göndermeler yapıldı. Cemal Reşit Rey’in bestelediği, İBBŞT’larının 1237 kez sahnelediği Lüküs Hayat opereti bağlamında sergi, enstalasyon ve sahne performanslarından oluşan programın sanat yönetmenliğini İBB sanat danışmanlarından Nurhan Turhan Keeler, rejiyi oyuncu, yönetmen Özgür Kaymak, konsept ve küratöryel yerleştirmelerini ise iç mimar İsmail Öklügil üstlendi.

Hakan Elbir yönetiminde İBB Oda Müziği Topluluğu eşliğinde koreografisi İbrahim Ulutaş tarafından yapılan “Bin yıllar sonra oynansa nasıl olurdu?” sorusundan yola çıkan, İstanbul’un Fethi 1453 ile ilintili olarak da seçilmiş “4153 Lüküs” adındaki çağdaş dans performansıyla başladı. Ardından Darülbedayi’den bu yana Şehir Tiyatroları sahnesinde olmakla İstanbul'da yaşamaktan dem vuran ve tiyatronun dünü ile şehrin bugünü arasında gidip gelen gösterilerde İstanbul karmaşası da vardı, Muhsin Ertuğrul, Bedia Tomris İncer, Savaş Dinçel gibi onlarca ölümsüz sanatçı da.