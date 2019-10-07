Karagöz ve Burçak’a ‘tez’ ödülü



Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu’nun torunları tarafından 2014 yılından bu yana verilen ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergun, Prof. Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu’dan oluşan seçici kurulu, 5 Ekim’de Ankara’da toplandı. Kurul bu yıl, doktora tezleri alanındaki ödülünün; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Dr. Melda Karagöz’ün “Türk ve Dünya Klasikleriyle Yapılandırılmış Dil ve Edebiyat Öğretimi Tasarısı” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Dr. Firdevs Burçak’ın “Okul Öncesi Eğitim Ortamlarındaki Dış Mekân Kalitesi ile Dış Mekân Ortamlarına İlişkin Öğretmen Algıları ve Kullanımlarının Belirlenmesi” tezi arasında paylaşılmasına oybirliği ile karar verdi. Makale dalında da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Behiye Akçay’ın Merve Arık ile ortak yazımlı “Argümantasyonun Öğrencilerin Bilimi Sözde Bilimden Ayırma Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Etkisi” başlıklı çalışması oyçokluğu ile ödüle değer görüldü. Kitap dalında ise Doç. Dr. Fehime Nihal Kuyumcu’nun “Eleştirel Düşünce ve Eğitimde Tiyatro” başlıklı kitabı oyçokluğu ile ödül almaya hak kazandı. Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni, 8 Kasım tarihinde, Ankara’da, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampusu’nda yapılacak.