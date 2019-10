Mücadele ve dik duruştan ilhamla

93 yılında Antalya’da doğan Derya Ercan, sahne adıyla Derya; 14 yaşındayken izlediği, Amerikalı rapçi Eminem’in hayatını anlatan “8 Mile” filmiyle tanışıyor rap müzikle. Filmin soundtracki niteliğindeki “Lose Yourself”i ilk dinlediğinde ise her şeyin değişmeye başladığını söylüyor: “Hemen çevirisini okudum, sonrasında o sırada yayımlanmış olan bütün Eminem albümlerini ve şarkılarını dinledim. Sert sözler, agresif tavır, istediği her şeyi açıkça veya iğneyelerek söyleyebilmesi, vurgu, diğer müzik türlerine göre daha çeşitli konuların işlenebilmesi ve hiçbir tarzda bulunmayan enfes matematik büyülemişti beni. ‘İşte aradığımı buldum’ demiştim ve içimde tarifleyemediğim o enerjinin beslenmeye başladığını hissetmiştim.”

'HER HAYATTAN BİR İZ'

İzlediği her filmin, okuduğu her kitabın, dinlediği her müziğin ya da gezdiği her yerin insana ve insan hayatına dair bir şeyler anlattığını ve yaşamın kendisinden beslendiğini söylüyor Derya. Bu yüzdendir ki şarkılarını dinleyen herkesin kendi iç dünyasına dair mutlaka bir şeyler bulacağını düşünüyor: “Hemen her türlü insan özelliğini anlamaya çalışsam da; korku, agresyon, dayanıklılık, tecrübe, ders çıkarma, mücadele ve hayata karşı dik durma gibi özellikler daha çok ilgimi çekiyor, çünkü bunlara daha çok aşinayım. Bu hayattaki kontrol edebildiğimiz her şeyin insanın soyut tarafından gelerek somut tarafına yansıdığını düşünüyorum ve çoğu şarkımda farklı yollar kullanarak, kimi zaman bir konu, bir kişi, bir meta, bir bakış açısı üzerinden bunu anlatmaya çalışıyorum.”

‘YETERLİ DEĞİL'

Rap müziğin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gittikçe popülerleşmesinin ve dinleyici kitlesinin artmasının sebebi olarak, kitle iletişim araçlarını işaret ediyor Derya. Sosyal medya kullanımının bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde rap müzikle tanışmak için araştırmak, tesadüf etmek ya da önünüze getirilmesi gerektiğini söylüyor: “Eskiden araştırmadığınız, tesadüf etmediğiniz ya da önünüze getirilmediği sürece bu müzikle tanışmanız zordu. Kendimden biliyorum, bir yerde karşılaşıp ilgimi çekmeseydi ve üstüne gitmeseydim belki ben de bugün daha yeni yeni duymaya başlayanlardan biri olabilirdim. Televizyon ve sosyal medya sayesinde artık bugün her şey herkesin önüne geliyor, eskiden bu müziğin ilgisini çekmediği insanlar artık şarkıları ezbere söylüyor. Ancak bu süreç henüz yeterli seviyede değil, çünkü insanlar daha bu piyasanın en değerli isimleriyle yeteri kadar tanışmış değil.”

‘KADIN- ERKEK DEĞİL RAPÇİYİZ'

Türkiye rap müzik sahnesinde, kadınları erkeklerden görece daha az görüyor olmamızın, rap müzik yapan kadın sayısının erkek sayısından daha az olmasının nedenlerini soruyorum Derya’ya. Kadın rapçi - erkek rapçi gibi bir ayrım yapmadığını ve yapılmasından da rahatsızlık duyduğunu belirtiyor: “Erkek cinsiyetindeki rapçilere, cinsiyetten bağımsız ortamlarda nasıl ‘erkek rapçi’ değil de ‘rapçi’ deniyorsa, ‘kadın rapçi’ de doğru bir kavram değil bana göre. Rapçiyiz biz. “Peki, cinsiyetiniz rap müzik piyasasındaki yerinizi nasıl belirliyor sorusuna ise şöyle yanıt veriyor: “Kadın veya erkek olmanız bu piyasadaki konumunuzu belirlemiyor. Bu ayrımdan kendine avantaj yaratmaya çalışanlar ya da tam tersi mağdur edebiyatı yapanlar olabilir ama bu, kendi açığını başka şeylerle kapatmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Yeteneği olan, yeteneği yoksa çok çalışarak bu açığı kapatmaya çalışan, çok dinleyen, çok izleyen, plan yapan, yatırım yapan, istikrarlı olan, doğru karakter sergileyen her insan evladının bu işte bir şansı var. Yaptığınız şeyi bir şekilde iyi yapıyorsanız, o yükselişte, cinsiyetinizden bağımsız yerinizi alıyorsunuz zaten. Erkekler sayıca daha fazla olabilir, dünyanın her yerinde her zaman böyleydi, ama bu erkeklerin suçu ya da egemenliği değil. Bir sayı azlığı varsa bunun nedeni kadınların -herhangi bir engel yoksa- bu işi hayatında henüz denememiş olmasıdır. Hatta, bu müziği iyi yapan bir kadın gördüğünde, birçok rapçinin ona elinden geldiğince destek verdiğini görebilirsiniz.”