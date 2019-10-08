İthaki’den yeni yayınlar

“Oyunbaz tanrının destansı hikâyesi” başlığıyla yayımlanan kitap, İskandinav tanrılarından olan Loki’yi, esprili bir dille, onun ağzından anlatıyor.

Bilimkurgu klasikleri arasında yer alan Hugo En İyi Roman Ödüllü Walter M. Miller Jr. eseri “Leibowitz İçin Bir İlahi” de İthaki’den yayımlandı. 2015 Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü sahibi Ercan Başer’in “Hayat Gibi” kitabı da İthaki Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu.