Shenema’nın teması ‘Önyargılar’

Konusu her yıl “kadın” olarak belirlenen ve her yıl başka bir temada yapılması planlanan platformun bu yılki teması “önyargılar” olarak belirlendi. Platform, 5-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve üç ayrı başvuru platformu yer alacak.

İlki Kısa Film Pitching Platfomu: kısa film yapım olanaklarını artırmayı, kısa film üretimini bir endüstri haline getirmeyi ve filmlerin fikir aşamasında desteklenmesinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

2 Dakikada Çek Getir Yarışma Platformu ise başvuruların açıldığı tarihte ilk etapta katılımcıların başvuru yapacağı ve iki dakikalık videolarıyla platformda yer alacakları bir proje.

Kadın Konulu Doktora Tezi Araştırma Bursu Başvuru Platformu, Shenema Kısa Film Yönetmeliği’nde yazan şartlara uygun başvuruların Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda seçilen projeye burs verilmesini amaçlıyor. Platformlara başvurular 21 Aralık tarihinde son buluyor. Başvurular ve ayrıntılı bilgi için: www.shenema.org.