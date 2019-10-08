Al Di Meola, Berklee Müzik Okulu’nu bitirdikten sonra 1974 yılında Chick Corea’nın ünlü füzyon grubu Return to Forever’a katıldı ve 1976’ya kadar grupla çaldı. Farklı stillerdeki hâkimiyetiyle müzik sahnesinde ölümsüzleşen Al Di Meola’nın esas uzmanlık alanı ise Latin etkili caz füzyon çalışmalarıydı. Meola, Guitar Player Dergisi okuyucuları tarafından bugüne dek dört kez “En İyi Caz Gitaristi” seçildi.
Gitarın efsane ismi Meola İstanbul'da
Efsane gitarist Al Di Meola, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında dörtlüsüyle birlikte hem kendi şarkılarını hem de The Beatles ve Astor Piazzolla şarkılarını akustik olarak 21 Kasım’da Uniq Hall’da yorumlayacak.
Yayınlanma tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba, 01:49