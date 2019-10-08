Gitarın efsane ismi Meola İstanbul'da

Efsane gitarist Al Di Meola, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında dörtlüsüyle birlikte hem kendi şarkılarını hem de The Beatles ve Astor Piazzolla şarkılarını akustik olarak 21 Kasım’da Uniq Hall’da yorumlayacak.